Tony Hawk's Pro Skater: un nuovo gioco della serie è in arrivo?

Potrebbe esserci un nuovo Tony Hawk's Pro Skater in sviluppo, considerando che Activision sembra aver seminato degli indizi su un possibile nuovo gioco della serie da un paio di mesi a questa parte, in quella che sembra essere una sorta di teoria da parte dei fan.

Secondo quanto riferito, ci sarebbero stati una serie di messaggi, inviati attraverso i social ufficiali di Activision, che indicherebbero la possibilità di un nuovo gioco di Tony Hawk in arrivo. Si tratta, in diversi casi, di semplici messaggi di auguri da parte dell'account ufficiale di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, ma alcuni di questi conterrebbero dei messaggi nascosti.



Secondo alcune interpretazioni, la strana insistenza sul numero "3" starebbe a indicare il prossimo ritorno della serie con Tony Hawk's Pro Skater, dopo il rifacimento dei primi due capitoli. Come risulta visibile in un piccolo angolino dell'immagine di auguri diffusa per Natale, Activision ha nascosto più volte il messaggio "12 < 312" all'interno dei tweet, cosa che secondo alcune interpretazioni sarebbe un'indicazione sul nuovo capitolo.

Resta da capire se questo debba essere una versione rimasterizzata di Tony Hawk's Pro Skater 3 o di un nuovo capitolo vero e proprio, entrambe prospettive piuttosto probabili, visto anche il successo riscosso dal recente Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2.