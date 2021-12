Epic Games Store: giochi gratis del 30 dicembre svelati da un leak? Una nota trilogia

Epic Games Store continua a regalare giochi in questo periodo natalizio e un nuovo leak sembra aver svelato anche i giochi gratis del 30 dicembre 2021, i quali apparterrebbero a una trilogia, secondo quanto riferito da un leak, ovvero Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

Si tratta della raccolta completa della nuova trilogia della serie Crystal Dynamics e Square Enix, contenente il reboot di Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, tutti e tre nelle rispettive Definitive Edition, dunque completi di tutte le espansioni ed annessi vari, con il primo dei tre nella versione con gli aggiornamenti "next gen".



Contrariamente ai molti leak emersi in questi giorni e rivelatisi poi corretti, come quello riguardante i giochi gratis del 27, 28 e 29 dicembre 2021, questo non viene da Dealabs ma da una fonte meno affidabile, tuttavia è stato rilanciato da Shiina su Twitter, account generalmente dedicato alle anticipazioni su Fortnite e piuttosto sicuro in questo ambito, che potrebbe dunque avere collegamenti con Epic Games Store, dunque può essere preso in considerazione.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy potrebbe dunque essere il regalo dell'Epic Games Store del 30 dicembre 2021, in attesa di ulteriori conferme. Nel frattempo, ricordiamo che Mages of Mystralia è il gioco gratis di oggi, 27 dicembre 2021.