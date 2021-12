PlayStation Plus, dicembre 2021: giochi PS5 e PS4 confermati in Germania e Spagna

Mancano ancora poche ore all'annuncio ufficiale dei giochi PS5 e PS4 per gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di dicembre 2021, ma a quanto pare sia la divisione tedesca di PlayStation che quella spagnola si sono lasciate sfuggire sui social la line-up con un po' di anticipo.

Come segnala MP1st, l'account Twitter ufficiale PlayStationDE ha pubblicato per errore un post che immortala i giochi gratis del PlayStation Plus di dicembre, confermando così i leak dei giorni scorsi. Nello specifico i giochi gratuiti previsti per gli abbonati sono:

Godfall: Challenger Edition

LEGO DC Super-Villains

Mortal Shell

A cui si aggiungono tre titoli bonus per PlayStation VR.

Il post pubblicato per errore da PlayStation Germania che svela i giochi in arrivo a dicembre 2021 per abbonati a PS Plus

Come se non bastasse, grazie a un leak è apparso in rete il video di presentazione della line-up del PlayStation Plus di dicembre, che potrete visualizzare di seguito.

Qualche ora dopo anche la divisione spagnola si è lasciata sfuggire la conferma, tramite un post pubblicato su Twitter e poi prontamente rimosso. Un po' troppo tardi, comunque: diversi utenti hanno salvato uno screenshot del tweet, come potete vedere qui di seguito.

Rimaniamo in attesa comunque dell'annuncio ufficiale da parte di Sony, che arriverà oggi pomeriggio. Probabilmente ormai si tratta di una semplicemente formalità, ma non è da escludere a priori l'arrivo di qualche sorpresa, come ad esempio i nuovi giochi PlayStation VR in regalo per gli abbonati.

Se ancora non lo avete fatto, siete ancora in tempo per aggiungere alla vostra raccolta i giochi gratuiti del PlayStation Plus di novembre 2021, che includono, tra gli altri, anche l'action GDR Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.