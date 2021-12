Tim down: problemi di linea segnalati in tutta Italia

Oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, numerosi clienti di Tim stanno segnalando problemi di linea in tutta Italia per le reti mobile e fisse, causando ovviamente grossi disservizi.

La conferma arriva dal sito Downdetector, che, come potrete constatare dal grafico qui, sotto ha raccolto le segnalazioni di oltre 1.000 clienti in tutta Italia nelle ultime ore. La maggior parte arrivano dalle regioni del centro e del nord del paese, in particolare da Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenza, Napoli, Padova, Bergamo e Verona. Al momento i disservizi sembrerebbero riguardare sia le reti mobile che fisse.

Tim, le segnalazioni su Downdetector delle ultime ore

Non è ancora chiara la natura del problema. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito, con la speranza che le reti Tim tornino pienamente operative nel giro di poco tempo.

Anche voi avete riscontrato del malfunzionamenti con le linee Tim nelle ultime ore? Fatecelo sapere nei commenti.