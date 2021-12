realme GT 2 Pro: il nuovo flasgship realme sarà tra i primi con SoC Snapdragon 8 Gen 1

Durante il Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2021, l'evento dal quale provengono con tutta probabilità le slide trapelate in rete che svelano una nuova console mobile firmata Qualcomm e Razer, realme ha annunciato che il nuovo realme GT 2 Pro, il futuro modello di punta dell'offerta della compagnia, sarà tra i primi smartphone a montare il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1.

Un render del realme GT 2 Pro trapelato in rete

Il realme GT 2 Pro segnerà anche il debutto della serie Pro, fino ad ora assente nell'offerta realme, con un modello che non monterà solo il top di gamma Qualcomm in quanto a processore, ma sfoggerà una dotazione tutta orientata al segmento premium. Ci aspettiamo quindi un comparto fotografico in grado di sfruttare a fondo le capacità del nuovo processore ISP a 18-bit dello Snapdragon 8 Gen 1, oltre a un prezzo più elevato.

Le particolarità dello smartphone realme, almeno secondo un render pubblicato dal leaker 91 mobile, includeranno anche un comparto fotografico tutto rialzato, ma con lo chassis dello smartphone sagomato in modo da accompagnare il rilievo.

Tra le caratteristiche del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, pensato per incrementare anche la sicurezza sia NFT che delle chiamate, spiccano la possibilità di sfruttare una fotocamera con grandangolo anche di 140 gradi, mostrata proprio sullo showfloor del Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2021, e lo slow motion artificiale permesso dall'intelligenza artificiale, il cui lavoro promette anche un effetto bokeh di livello professionale.

Una panoramica delle promesse dello Snapdragon 8 Gen 1

In quanto a prestazioni, il nuovo SoC Qualcomm promette un incremento del 20% delle prestazioni per la CPU e del 25% della GPU rispetto alla generazione precedente, con un calo del 30% nei consumi. Si fa inoltre notare l'incremento delle prestazioni del 60% in ambiente Vulkan, importante per smartphone di fascia alta che guardano ovviamente anche al gaming.