Kirby e la terra perduta: data d'uscita forse svelata da Amazon

La pagina Amazon di Kirby e la terra perduta potrebbe aver svelato la data d'uscita del gioco, una delle esclusive del 2022 di Nintendo Switch: il 30 aprile 2022. Francamente nutriamo qualche dubbio, visto che si tratta di un sabato, ma non si può mai dire.

Kirby e la terra perduta uscirà il 30 aprile 2022? Così vuole Amazon

Per il resto dalla pagina non è possibile trarre altre informazioni rilevanti. Anzi, ci sono alcuni errori che fanno ritenere che anche la data immessa potrebbe essere un semplice segnaposto. Ad esempio come genere viene indicato "Simulazione: Guida", quando invece stiamo parlando di un platform 3D. Inoltre viene riportata come piattaforma di lancio, oltre a Nintendo Switch, anche il NEOGEO Pocket Color. Non male per una console che risale al 1999.

Prendiamo quindi il tutto con le dovute cautele e non diamo per scontato di poter giocare con Kirby e la terra perduta alla fine di aprile.

Se volete più informazioni , leggete la nostra anteprima di Kirby e la terra perduta in cui abbiamo scritto:

Kirby e la terra perduta dovrà rispondere a tanti interrogativi, specialmente perché è la prima avventura completamente 3D del Batuffolo Rosa e non sappiamo se i ragazzi di HAL Laboratory saranno all'altezza della sfida. L'impressione è che questa nuova avventura si ispiri davvero tantissimo a Super Mario Odyssey, ma c'è da capire fino a che punto l'esperienza saprà rivelarsi sufficientemente diversa, restando fedele alla natura di Kirby come franchise. Finora, però, siamo ottimisti e le potenzialità di questo nuovo approccio ci fanno attendere l'uscita con discreto entusiasmo.