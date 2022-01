Xbox Game Pass: disponibili i primi tre giochi di gennaio 2022 a sorpresa

A sorpresa da ora sono disponibili tre nuovi giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass per console, PC e tramite cloud. I titoli in questione sono Olija, The Pedestrian e Gorogoa. Inoltre da ora Gears 5 Game of the Year Edition è disponibile anche per gli abbonati a Xbox Game Pass base e non solo per gli utenti Ultimate.

Aggiornamento: Microsoft ha annunciato anche gli altri giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass a gennaio 2022.

Probabilmente per via delle feste natalizie, Microsoft non ha ancora annunciato la lista completa dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass a gennaio 2022 e dunque i tre titoli disponibili da oggi sono un po' una piccola sorpresa.

Xbox Game Pass

Gorogoa (qui la nostra recensione) è un videogioco a rompicapi raccontato tramite una storia disegnata a mano e illustrata da Jason Roberts. Il gioco presenta un gameplay semplice da intuire ma al tempo stesso profondo, con pannelli pieni di illustrazioni che i giocatori devono sistemare e combinare lasciando spazio alla fantasia per risolvere i rompicapi.

Anche The Pedestrian è un puzzle game, ma in questo in 2,5D e con protagonista un omino dei cartelli stradali. L'obiettivo sarà completare dei percorsi formati dalla segnaletica stradale, passando da un cartello all'altro.

Olija è un gioco incentrato sulle avventure di Faraday, un naufrago intrappolato nel misterioso paese di Terraphage. Armato di un leggendario arpione, insieme agli altri naufraghi tenterà di fuggire da quel luogo ostile per tornare nella madrepatria.

Infine come accennato in apertura Gears 5 Game of the Year Edition da ora è disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, a prescindere dalla tipologia di abbonamento. Oltre al gioco base, questa edizione include il pacchetto personaggi Halo Reach, 30 giorni di potenziamento nel multiplayer e l'espansione Hivebusters.

Inoltre vi ricordiamo che a gennaio 2022 sette giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass.