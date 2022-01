Resident Evil Code: Veronica: il trailer del remake amatoriale è davvero impressionante

Alcuni appassionati stanno realizzando un remake di Resident Evil Code: Veronica. Il trailer pubblicato in questi giorni è davvero impressionante, nel senso che mostra un lavoro realizzato davvero bene, soprattutto per essere una produzione amatoriale.

Il video, che trovate in testa alla notizia, dura circa otto minuti e mostra diverse ambientazioni, ricostruite con una cura davvero enorme. Oltre ad alcune fasi esplorative, sono visibili anche delle sequenze di combattimento contro i classici zombi, che fanno una certa impressione. Il modello seguito è evidentemente quello del remake di Resident Evil 2, con in più un bel po' di amore.

In realtà il remake utilizza proprio alcune risorse del titolo di Capcom. Ad esempio il personaggio principale è modellato su quello di Claire Redfield. Ciò detto, è comunque un lavoro notevolissimo, considerando che per ora il team di sviluppo è composto da sole tre persone e che non ci guadagneranno niente a realizzarlo e lanciarlo.

Resident Evil Code: Veronica è uno dei capitoli più apprezzati della serie, nonché uno di quelli di cui è stato chiesto più volte a Capcom un remake, purtroppo mai arrivato. Il remake amatoriale sarà composto da tre capitoli, pubblicati singolarmente, e sarà completamente gratuito. Ogni capitolo durerà circa 4 ore e sarà disponibile in versione full e lite, quest'ultima pensata per chi non dispone di un PC troppo prestante. Le lingue disponibili da subito saranno inglese, spagnolo, portoghese e cinese. In realtà ce ne saranno anche delle altre, non ancora annunciate.

Gli sviluppatori sono coscienti che i diritti del gioco sono in mano a Capcom, che può scegliere di cancellarlo quando vuole. Speriamo che non lo faccia.