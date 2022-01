I giochi indie più attesi del 2022 su PC, PlayStation, Switch e Xbox

Anche per loro, però, il numero di prodotti in uscita è veramente enorme e raccapezzarsi su quanto sta per arrivare è alquanto difficile. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una lista dei 10 giochi indie più attesi del 2022 . Ecco i nostri consigli!

Il 2021 è stato un anno strano, all'insegna dei ritardi e dei rimandi. Molti giochi hanno preferito (o semplicemente dovuto) spostarsi al 2022 e la lista di produzioni AAA in uscita è aumentata sensibilmente. In mezzo ai blockbuster, però, dovremo trovare un po' di spazio per altri giochi, gli indie, quelle piccole (ma alle volte enormi!) opere che spesso hanno il coraggio di tentare strade alternative.

Little Devil Inside

Partiamo con un nome che non poteva assolutamente mancare: Little Devil Inside. In parte, lo ammettiamo, si tratta di una speranza, in quanto l'uscita nel 2022 non è affatto confermata al 100%. Un recente trailer di Sony PlayStation ha posizionato l'opera di Neostream Interactive per l'inverno 2022 e speriamo che sia proprio così.

Indipendentemente dalla data di uscita precisa, Little Devil Inside è uno dei più giochi indie più attesi grazie al suo stile unico. Si tratta di un'avventura in un'era simil-vittoriana popolata da creature e mostri di vario genere. Un professore di un'università ci chiede di aiutarlo nelle sue ricerche: il nostro compito sarà esplorare strani luoghi, per indagare su attività paranormali. In ogni luogo dovremo capire come sopravvivere, sfruttando le risorse a nostra disposizione, esplorando liberamente e completando missioni secondarie.

A convincere già ora è soprattutto lo stile grafico, un cartoon low poly estremamente dettagliato e denso di carattere. La varietà delle ambientazioni sembra già ora incredibile, tra deserti, foreste, montagne innevate e persino le profondità marine.

Little Devil Inside è atteso su PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch.