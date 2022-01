Marvel al cinema, in TV e nei videogiochi: cosa ci aspetta nel 2022

Nonostante proseguano i problemi pandemici in tutto il mondo, il ritorno dei film Marvel Studios al cinema è stato accolto positivamente. Spider-Man: No Way Home ha incassato cifre straordinarie, a fronte di una Fase 4 cominciata tra non pochi problemi. Black Widow, più volte rimandato, è uscito su Disney+ tra varie controversie, mentre Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Eternals, troppo ravvicinati, non hanno messo d'accordo tutti i quanti. L'ultima avventura dell'Uomo Ragno, invece, sembra aver trovato la quadratura del cerchio, un po' per la furbissima campagna pubblicitaria che l'ha preceduta, un po' perché è proprio un bel cinefumetto, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home. Sul fronte televisivo, invece, proseguono le sperimentali miniserie Disney+ che ormai sono parte integrante del Marvel Cinematic Universe: è fondamentale guardarle per comprendere appieno le storyline che il mastermind Kevin Feige e gli altri stanno imbastendo poco alla volta. Il legame tra i due format sta diventando sempre più stretto, ma il 2022 promette il ritorno in sala di grandi serie e personaggi, COVID permettendo. Vediamo quindi cosa ci aspetta nei prossimi mesi, ricordandovi che ogni data purtroppo è provvisoria, perciò film e serie potrebbero slittare di settimane o mesi. Incrociamo le dita che non succeda!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una scena del teaser trailer In uscita a maggio, il nuovo film incentrato sul personaggio del Dottor Strange è stato anticipato da un primo teaser in coda a Spider-Man: No Way Home. La pellicola sarà un vero e proprio crocevia tra il cinema e la TV in quanto proseguirà le storie cominciate non solo nell'ultima avventura dell'Arrampicamuri, ma anche in WandaVision e Loki: come suggerisce il sottotitolo, questa volta il Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) dovrà salvare nientepopodimeno che il multiverso, e per farlo chiederà aiuto proprio a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) che, dopo aver soggiogato la città di Westview ed essere diventata Scarlet Witch, si è data alla macchia. Nel cast avremo naturalmente Wong (Benedict Wong), ma torneranno anche Mordo (Chiwetel Ejiofor) e Christine Palmer (Rachel McAdams). In più, Doctor Strange nel Multiverso della Follia segnerà l'ingresso nel MCU di America Chavez, meglio nota come Miss America, che sarà interpretata da Xochitl Gomez. A dirigere le danze sarà Sam Raimi, che torna ai cinecomic tanti anni dopo la sua iconica trilogia di Spider-Man, promettendo di dare al film la sua caratteristica impronta horror. E, infatti, nel teaser abbiamo già visto il mostruoso Gargantos. Tenete d'occhio questa pellicola perché, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe addirittura spianare la strada al ritorno degli X-Men.

Thor: Love & Thunder Thor: Love & Thunder, la locandina del film A luglio sarà la volta del nuovo film incentrato sullo Zio del Tuono: sì, perché a dirigere questa nuova avventura di Thor (Chris Hemsworth) sarà ancora Taika Waititi, regista e sceneggiatore del divisivo - ma divertentissimo - Thor: Ragnarok. Per l'occasione, Waititi si è ispirato a un famosissimo ciclo di storie a fumetti firmato da Jason Aaron in cui Thor, divenuto indegno di portare il martello Mjolnir, passava il suo titolo di Dio del Tuono alla storica fidanzata Jane Foster. Così facendo, Waititi è riuscito a precettare nuovamente Natalie Portman, che aveva temporaneamente abbandonato il MCU dopo Thor: The Dark World. La nuova pellicola si prospetta ricchissima di personaggi: ritroveremo infatti i vari Guardiani della Galassia (Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, eccetera) con cui Thor ha lasciato la Terra alla fine di Avengers: Endgame, ma anche Valchiria (Thessa Thompson) e Lady Sif (Jaimie Alexander) oltre a comparsate d'eccellenza che includono Jeff Goldblum (sarà di nuovo il Gran Maestro) e Russel Crowe (nei panni di Zeus) più varie altre sorprese. Nei panni del nemico avremo invece Christian Bale: il Batman di Christopher Nolan interpreterà Gorr, il macellatore di dèi. Waititi ha dichiarato che questo potrebbe essere il film più folle che abbia mai realizzato, e James Gunn, regista dei due Guardiani della Galassia, ha concesso subito la sua approvazione dopo aver letto la sceneggiatura che sembrerebbe rispettare i suoi personaggi e fare da anticamera a Guardiani della Galassia Vol. 3.

Black Panther: Wakanda Forever Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright nei panni di Shuri in una scena di Avengers: Infinity War Più complessa la situazione del nuovo film incentrato sul personaggio di Pantera Nera e non tanto perché Chadwick Boseman è purtroppo venuto a mancare nel 2020, ma perché la nuova star Letitia Wright - che nel film del 2018 e nei successivi interpretava la sorella di T'Challa, Shuri - sta dando vari grattacapi alla produzione, essendo contraria alla vaccinazione da COVID-19 richiesta per lavorare al film, ed essendosi infortunata durante le riprese: queste circostanze stanno rallentando il suo ritorno sul set e probabilmente finiranno per costringere Disney a rimandare l'uscita in sala, attualmente prevista per novembre. Sulla trama i Marvel Studios tengono la bocca cucita, ma la Wright ha ottenuto un ruolo più importante rispetto al passato, e questo fa pensare che sarà lei ad assumere il titolo di Pantera Nera, proprio come successo nei fumetti. Disney ha comunque precisato che il film commemorerà rispettosamente Boseman, concentrandosi sul Wakanda e i suoi personaggi: torna infatti quasi tutto il vecchio cast, comprese Lupita Nyong'o, Angela Bassett e Danai Gurira. Il film, diretto nuovamente da Ryan Coogler, introdurrà nel Marvel Cinematic Universe il personaggio di Riri Williams, una giovane ma geniale scienziata, interpretata da Dominique Thorne, che nei fumetti indossa un'armatura simile a quelle di Tony Stark e si fa chiamare Iron Heart.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena del teaser trailer Tecnicamente Spider-Man: Un nuovo universo non fa parte del Marvel Cinematic Universe... ma dopo Spider-Man: No Way Home, chi può dirlo? In ogni caso, Spider-Man: Across the Universe è il sequel diretto del film d'animazione premio Oscar uscito nel 2018, ma sarà un progetto molto più ambizioso, diviso addirittura in due parti, con la prima prevista a ottobre 2022 e la seconda nel 2023. Ritroveremo Miles Morales a fare i conti con la sua doppia vita da adolescente e da supereroe, che sarà sconvolta nuovamente quando Gwen Stacy lo trascinerà in un'altra avventura interdimensionale. Non sappiamo altro sulla trama, se non che ci saranno nuovi personaggi, tra i quali spiccano Miguel O'Hara - l'amatissimo Spider-Man 2099 - e Jessica Drew, ovvero Spider-Woman. Curiosità: in lingua originale ci sarà di nuovo Hailee Steinfeld (Kate Bishop nella recente miniserie Hawkeye) a doppiare Gwen, mentre Miguel O'Hara sarà doppiato da Oscar Isaac, il quale interpreterà un altro supereroe Marvel: se volete sapere chi è, continuate a leggere.

Moon Knight Moon Knight, Oscar Isaac in una scena del teaser trailer Ecco, appunto, l'ottimo Oscar Isaac sarà Moon Knight nella nuova miniserie Disney+ in arrivo nel 2022. Abbiamo visto un brevissimo teaser pochi mesi fa che però sembrerebbe promettere le atmosfere dark e inquietanti dei fumetti. Per chi non lo sapesse, Isaac interpreterà Marc Spector, un ex marine affetto da disturbo dissociativo dell'identità che diventa il tramite del dio egiziano Khonshu: nei fumetti ciò gli conferisce varie capacità sovrumane, una forma d'immortalità e persino alcuni poteri negromantici. Non sappiamo ancora quanto sarà fedele ai fumetti la serie TV in sei episodi creata da Jeremy Slater: sembra che Moon Knight sarà una specie di Batman per il Marvel Cinematic Universe, e che dovrà vedersela con un culto al quale fa capo un nemico interpretato da Ethan Hawke. Kevin Feige ha promesso che Moon Knight sarà la serie Marvel Studios più matura a essere trasmessa sulla piattaforma di distribuzione digitale Disney.

She-Hulk She-Hulk, Tatiana Maslany in una scena del teaser trailer Non tutti sanno che Bruce Banner ha una cugina, un avvocato che risponde al nome di Jennifer Walters: nei fumetti, Bruce è costretto a salvarla con una trasfusione di sangue che la contamina, conferendole i poteri sovrumani di Hulk. Solitamente Jennifer è in grado di mantenere le sue normali capacità intellettive mentre è trasformata, ma non sappiamo ancora quanto sarà fedele ai fumetti questa nuova serie TV, che sarà composta da dieci episodi della durata di trenta minuti circa ciascuno e vedrà Tatiana Maslany nei panni della protagonista. Kevin Feige ha descritto la serie come un "procedural", una specie di Law & Order in salsa supereroistica che si ispira soprattutto ai cicli di storie scritti da John Byrne e Dan Slott: dovrebbe essere una serie molto divertente, quindi, e sembra proprio che compariranno svariati personaggi apparsi nei film. Mark Ruffalo sarà il primo di essi, dato che tornerà a interpretare Banner, e insieme a lui ci sarà anche Tim Roth: l'attore ha interpretato Emil Blonsky prima che si trasformasse nell'Abominio all'epoca de L'incredibile Hulk del 2008, quando nei panni di Banner c'era ancora Edward Norton, ma di recente lo abbiamo rivisto anche in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Tra gli antagonisti annunciati ci sarà Titania, un'energumena criminale che darà del filo da torcere a She-Hulk.

Ms. Marvel Ms. Marvel, Iman Vellani in una scena del teaser trailer La serie incentrata sulla giovanissima supereroina che tanto ha fatto parlare di sé negli anni passati e che si è guadagnata il posto di protagonista nel videogioco Marvel's Avengers di Crystal Dynamics, non ha ancora una data di uscita precisa, ma sappiamo che uscirà entro l'estate. Il fatto più strano è che le ultime riprese della serie risalgono all'aprile dello scorso anno, e infatti Ms. Marvel sarebbe dovuta uscire al posto di Hawkeye. Le ragioni di questo ritardo non sono chiare: qualcuno dice che il pubblico ha risposto negativamente alle prime informazioni trapelate sulla storia e sui poteri della protagonista, che sembrerebbero essere poco fedeli ai fumetti. Sembra infatti che i Marvel Studios avessero completamente scartato le origini Inumane di Kamala Khan, conferendole superpoteri molto diversi dalle sue iconiche capacità mutaforma. Il feedback agguerrito avrebbe così indotto i Marvel Studios a prolungare la post produzione per risolvere questi problemi. Nonostante ciò, lo spirito della serie sembrerebbe essere quello giusto: una commedia young adult con una giovane, ma impacciata eroina che impara a usare i suoi poteri in un contesto urbano. Iman Vellani interpreterà la protagonista, che sarà affiancata da un eterogeneo cast di comprimari appartenenti a etnie e generi diversi. I sei episodi si ispireranno al fortunato ciclo di storie ideato da Sana Amanat e G. Willow Wilson e faranno da prologo a The Marvels, il film in uscita nel 2023 che riunirà Ms. Marvel, Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Secret Invasion Secret Invasion, Samuel L. Jackson in una scena del teaser trailer Scritta da Brian Michael Bendis, Secret Invasion è stata una delle più controverse e complicate miniserie crossover uscite a cavallo tra il 2008 e il 2009, ma con l'introduzione degli Skrull nel film Captain Marvel del 2019 era solo questione di tempo prima che Feige e i suoi pensassero a un adattamento live action. La miniserie in sei episodi vedrà però tornare in scena Nick Fury, interpretato come sempre da Samuel L. Jackson. L'abbiamo visto l'ultima volta nella scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far from Home, intento a supervisionare la costruzione di una base spaziale. Il Nick Fury che aveva aiutato Peter Parker nel film era infatti Talos, lo Skrull interpretato da Ben Mendelsohn: l'attore parteciperà a Secret Invasion insieme a Cobie Smulders, la quale tornerà a indossare i panni della grintosa Mariah Hill, ma nel cast troveremo anche, tra gli altri, Olivia Colman ed Emilia Clarke. La premessa, però, è abbastanza nebulosa dato che il film Captain Marvel sembrava aver redento gli Skrull: questi alieni mutaforma si sarebbero infiltrati nei luoghi di potere e starebbero causando non pochi problemi che Fury e i suoi dovranno risolvere. Siamo curiosi di scoprire in che modo il creatore della serie, Kyle Bradstreet, abbia riscritto la storia, ma dovremo aspettare l'autunno prossimo per saperne di più.

Guardiani della Galassia: Holyday Special Groot in una scena di Guardiani della Galassia Vol. 2 Ispirato al famigerato Star Wars Holiday Special del 1978, Guardiani della Galassia: Holyday Special sarà un one-shot di quaranta minuti circa che vedremo su Disney+ il prossimo dicembre, praticamente tra un anno. Nonostante il suo formato anomalo, questo episodio, scritto e diretto da James Gunn, sarà assolutamente canonico e, anzi, fungerà da prologo a Guardiani della Galassia Vol. 3, il prossimo film che vedremo solo a 2023 inoltrato. Ovviamente non si sa ancora nulla della trama, ma Vin Diesel - che doppia Groot - si sarebbe lasciato sfuggire che i Guardiani visiteranno il Pianeta X su cui è nato il simpatico alieno a forma di albero, il quale sarà protagonista di una miniserie animata intitolata Io sono Groot che vedremo sempre nel 2022. Lo speciale riunirà l'intero cast e sembra che ci sarà anche Zoe Saldaña, nonostante ora interpreti una controparte di Gamora che non ha mai conosciuto i Guardiani della Galassia. Gunn prevede di filmare l'Holyday Special nelle prossime settimane, durante le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3: considerando che la lavorazione del film si concluderà ad aprile, è possibile che a giorni comincino a girare foto e informazioni anche su questo curiosissimo evento natalizio. Restate sintonizzati!