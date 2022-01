One PIece, il cosplay di Kozuki Hiyori di ninjadeelee è pronto al massacro

Kozuki Hiyori è uno dei tanti personaggi femminili di cui è piena la serie giapponese One Piece. Vediamola in questo cosplay di ninjadeelee, che riesce a interpretare in modo davvero eccezionale il personaggio.

Kozuki Hiyori viene considerata come la donna più bella del Paese di Wa. Figlia di Kozuki Oden, indossa un kimono rosa decorato da fiori viola, bianchi e lilla che, insieme al mantello rosa e giallo, le regala un'immagine estremamente colorata e vitale.

Il cosplay di ninjadeelee ne riprende il lato più combattivo, nascosto sotto la calma apparente, che sembra letteralmente esplodere dal suo costume. Si tratta di un lavoro davvero riuscito, che trasmette un'immagine molto forte e determinata. Piacerà sicuramente agli appassionati della serie.

