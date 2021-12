One Piece, il cosplay di Yamato da Hana.bunny riprende uno dei nuovi preferiti

One Piece è ancora una volta protagonista in questo cosplay di Yamato da parte di Hana.bunny, che riprendere in maniera davvero notevole uno dei nuovi personaggi diventato velocemente uno dei preferiti in assoluto dal pubblico, nonostante sia stato introdotto relativamente di recente.

Introdotta all'interno dell'arco narrativo di Wano piuttosto tardi, Yamato ha però velocemente scalato le classifiche di preferenza di molti fa di One Piece, che ora la vorrebbero parte integrante della Ciurma di Cappello di Paglia. La figlia di Kaido ha sempre dimostrato un notevole spirito combattivo, specialmente considerando che si trova in una sorta di viaggio di vendetta contro il proprio padre, in seguito all'esecuzione di Oden, vero e proprio mito per la ragazza.

Proprio questa adorazione per Oden fa infuriare il padre, che la incatena in una grotta con delle particolari manette pronte a esplodere nel caso in cui avesse lasciato Inigashima, manette peraltro visibili proprio nel cosplay di Hana.bunny riportato qui sotto.

In generale, la cosplayer nipponica riprende molto bene lo stile classico di Yamato, che si presenta con il suo abito tradizionale formato da kimono bianco sbracciato e gonna rossa, con tanto di corna demoniache sulla testa, come si conviene al personaggio.