Final Fantasy 6 Pixel Remaster ha un periodo di uscita annunciato da Square Enix

Prosegue la serie dei Pixel Remaster dei capitoli classici di Final Fantasy, con Final Fantasy 6 Pixel Remaster che ha ora un periodo di uscita più preciso, essendo previsto per febbraio 2022, come annunciato in queste ore da Square Enix.

"Per poter offrire la miglior esperienza possibile, stiamo prendendo il tempo necessario per applicare una ripulitura finale e concludere la preparazione del gioco", ha riferito Square Enix in una comunicazione ufficiale al riguardo, annunciando dunque Final Fantasy 6 Pixel Remaster per febbraio 2022, in attesa di conoscere una data più precisa per il lancio.

Coloro che effettuano il preorder di questa riedizione migliorata del classico originale otterranno una colonna sonora speciale contenente i seguenti brani: