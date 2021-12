Assassin's Creed Symphonic Adventure: annunciata una serie di concerti live sui giochi

Assassin's Creed sarà protagonista di una serie di concerti orchestrali dal vivo con l'iniziativa Assassin's Creed Symphonic Adventure, che prenderà il via a ottobre del 2022 per poi proseguire con un tour mondiale nel corso del 2023.

Viene definita dagli organizzatori una "coinvolgente esperienza live", che probabilmente comprende performance musicali dal vivo con il supporto di installazioni ed elementi visivi proiettati o mostrati anche sul palco, il tutto organizzato e prodotto da Overlook Events, ormai esperti nel settore dopo aver creato esperienze simili anche per Dragon Ball e Saint Seiya in precedenza.

Assassin's Creed Symphonic Adventure, la locandina dello spettacolo musicale

Il concerto Assassin's Creed Symphonic Adventure è organizzato in collaborazione con Ubisoft e attraverserà la storia della serie Assassin's Creed dal primo all'ultimo capitolo, presentando diversi momenti storici e costruendo una sorta di narrazione attraverso la musica.

"La narrazione dei giochi è alla base dell'esperienza musicale", si legge nel comunicato di presentazione di questo particolare evento, che percorrerà dunque le gesta degli assassini dal punto di vista musicale e visuale dal primo capitolo all'ultimo Assassin's Creed Valhalla, comprendendo sia gli elementi musicali sinfonici strumentali che un coro.

Il primo concerto è fissato per il 29 ottobre 2022 presso il Grand Rex a Parigi, per celebrare il 15esimo anniversario della serie Assassin's Creed, con il tour che partirà poi nel 2023 e proseguirà per alcuni mesi, anche se non c'è ancora un programma preciso per quanto riguarda quest'ultimo.

Dal punto di vista dei videogiochi, ricordiamo che Ubisoft ha recentemente annunciato le nuove espansioni Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok e Assassin's Creed Crossover Stories.