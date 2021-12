Assassin’s Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, in anteprima tutte le informazioni sul prossimo DLC

Ma chiaramente il publisher e sviluppatore francese non è solito rimanere con le mani in mano a lungo e così, mentre c'è già chi comincia a guardare verso un futuro le cui indiscrezioni sembrano puntare a una sorta di capitolo persistente tutto votato al multiplayer a metà strada tra un MMO e un metaverso, Assassin's Creed Infinity , nel pentolone di Ubisoft iniziano già a ribollire quei contenuti che dovranno tenere in vita l'ultimo capitolo arrivato sul mercato per almeno un altro anno.

Archiviati definitivamente L'Ira dei druidi e L'Assedio di Parigi , i 2 DLC corposi e ricchi di trama di Assassin's Creed Valhalla , erano in pochissimi a immaginare un 2022 pronto ad accogliere un nuovo capitolo principale della famosa e vendutissima saga di action adventure firmati Ubisoft . D'altra parte era noto già da tempo che la serie si sarebbe presa una lunga pausa in seguito alla conclusione della trilogia più recente e moderna, quella che spesso viene definita la saga di Layla Hassan in funzione della protagonista degli spezzoni di trama ambientati nel presente.

Una storia inedita ambientata a Svartalfheim

Il nuovo reame di Svartalfheim de L'Alba del Ragnarok

Ve lo diciamo prima di proseguire nel paragrafo: qualche spoiler è assolutamente inevitabile parlando dei prossimi contenuti di Valhalla, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa o magari siete ancora alle prese con il gioco base, aggiungete questo articolo all'elenco dei contenuti da leggere successivamente e tornate in homepage.

Fatta questa doverosa premessa, possiamo finalmente scoprire insieme dove ci condurrà il lungo viaggio di Eivor dopo aver calcato le nostre orme in Irlanda e successivamente in Francia con i primi 2 DLC.

Realizzato dallo stesso team di Ubisoft Sofia che ha portato sullo schermo l'espansione mitologica La Maledizione dei Faraoni per Assassin's Creed Origins, L'Alba del Ragnarok si preannuncia come il contenuto aggiuntivo più ambizioso mai realizzato per il franchise e, stando alle parole degli sviluppatori, dovrebbe portarsi in dote missioni inedite, nuovi nemici, una storia originale, un intero regno da esplorare e circa 35 ore di gameplay per chi è intenzionato a esplorare in lungo e in largo i suoi contenuti.

È interessante notare come Ragnarok segni, di fatto, una prima volta per la saga di Assassin's Creed: mai in precedenza era capitato che un capitolo della serie venisse supportato per 2 anni successivi alla sua uscita con contenuti a pagamento. Se questo diventerà il nuovo standard per il Tripla A più importante di Ubisoft, è ancora presto da sapere, ma sicuramente non possiamo che elogiare questa capacità del publisher di tenere in vita un franchise così importante, con un vasto arsenale di materiali giocabili, anche gratuiti, per offrire stimoli e motivazioni per far partire ogni tanto Valhalla e vedere cosa ha di nuovo da offrire. Dalle quest inedite, alle nuove modalità di gioco come i raid sul fiume o le sfide di maestria o le tombe dei caduti, per arrivare fino ai Discovery Tour che bene hanno illustrato il grado di approfondimento e analisi dell'era vichinga messo in piedi dalla produzione della casa francese, è evidente come Ubisoft sia capace di solleticare gli affezionati della serie con piccoli ma costanti rilasci.

Kassandra potrebbe tornare anche nel DLC L'Alba del Ragnarok?

Tornando a L'Alba del Ragnarok, come è possibile vedere per bene nel trailer di annuncio, vestiremo i panni di Eivor ormai diventato a tutti gli effetti Odino il dio della Guerra, e dovremo affrontare un reame nuovo di zecca, Svartalfheim, grande circa un terzo della mappa inglese di Valhalla e con chiare reminiscenze fantasy legate alla mitologia norrena. Se avete notato punti di contatto con il più recente God of War e con i 2 capitoli dell'Ombra di Mordor e della Guerra, tranquilli: non siete i soli.

La nuova mappa dovrebbe sfoggiare un'interessante variazione delle ambientazioni a cui ci ha abituato Valhalla anche a causa delle sue forti ispirazioni mitologiche e leggendarie. Dal trailer si possono intravedere forge sotterranee alimentate con la lava delle fenditure del terreno, picchi montuosi ricolmi d'oro, rocce sospese, giganteschi alberi con radici che solcano il cielo ed enormi statue e monumenti dedicati alla stirpe nanica che abita questo reame. L'obiettivo del protagonista sarà salvare Baldr il figlio di Odino preso in ostaggio da forze sconosciute, e per raggiungere questo scopo ci verrà richiesto di trovare i nani fuggiti in esilio per scappare dalla terrificante guerra che ha messo in ginocchio Svartalfheim, e successivamente di guadagnare la loro fiducia per avere accesso alle conoscenze e all'armamentario di questa leggendaria razza.