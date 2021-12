Forspoken: una presentazione fin troppo onesta?

Quest'oggi, finalmente, il pubblico mondiale ha avuto modo di vedere un primo video di gameplay di Forspoken, il gioco di ruolo d'azione di Square Enix. Nei panni di una ragazza trasportata in un mondo fantasy - noto come Athia - dovremo sfruttare poteri magici per avere la meglio su creature corrotte e riportare ordine in questo strano regno, ora dominato da matriarche malvagie.

Frey, al protagonista di Forspoken

Il video di gameplay, che potete vedere anche poco sotto, è estremamente breve e può essere diviso in tre parti. Prima di tutto, ci viene fatto vedere che la protagonista è in grado di correre, saltare e planare per lunghe distanze. La giovane è agile, anche se ovviamente non ha energia infinita (potete vedere che ci sono delle icone in basso a sinistra che si esauriscono a ogni scatto).

La seconda parte del video, la più breve, è dedicata alla presentazione del sistema di abilità ed equipaggiamenti, che sembra molto classico, con un semplice elenco di mosse da sbloccare e una manciata di equipaggiamenti che andranno ad attivare dei bonus utili.

Infine, possiamo vedere il sistema di combattimento di Forspoken, basato sulla magia. Frey - la protagonista - dispone di varie mosse elementali. Può controllare la terra, l'acqua, il fuoco e non solo, combinando le magie per creare trappole e attacchi di varia natura. Ogni elemento ha un effetto diverso e questo sembra essere il focus: imparare a sfruttare in ogni situazione le proprie capacità offensive. Oppure no, forse Forspoken vorrà soprattutto farci divertire mettendoci nei panni di una protagonista potente e in grado di generare il caos.

Difficile per ora trarre profonde considerazioni sul gameplay, visto che abbiamo avuto accesso solo a pochi minuti di filmato e non abbiamo potuto provarlo con mano. Quello che possiamo per certo dire è che per il momento il gioco ha ancora bisogno di qualche rifinitura. Pur se potenzialmente intrigante a livello visivo, Forspoken attualmente sembra ancora traballante, con prestazioni non ottimali durante i momenti più concitati.

Ed è perfettamente normale considerando che Forspoken è ancora a mesi di distanza dall'uscita. Nondimeno gli appassionati di videogiochi inizieranno a trarre le proprie conclusioni sulla qualità del gioco, pur avendone visto poco e potrebbero rimanere scottati da un primo video di gameplay non "cristallino".

Square Enix ha però, con grande onestà, mostrato Forspoken per quel che è, senza abbellimenti falsi. Vedere questo video fa subito pensare che lo stato attuale è la qualità minima del gioco e che con un paio di rifiniture potrebbe veramente essere visivamente piacevole, soprattutto con un frame rate stabile. Alcuni però potrebbero già bollare il gioco come poco intrigante, perché la presentazione non ha messo in scena una versione falsamente solida del gioco.

Forspoken ci permetterà di usare tante magie

Voi cosa ne pensate? Credete che una presentazione onesta sia la cosa migliore, oppure credete che un team di sviluppo dovrebbe dare al largo pubblico solo contenuti smaglianti, per non rischiare di creare prime impressioni non perfettamente positive?

