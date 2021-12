GeForce Now: streaming migliorato su Mac e collegamento con Ubisoft Connect

Con il recente aggiornamento dell'applicazione GeForce NOW, rilasciato in una settimana che ha visto l'arrivo di 6 nuovi titoli supportati, sono sono state implementate un paio di migliorie piuttosto rilevanti tra la possibilità di collegare direttamente al servizio il proprio account Ubisoft Connect, in modo da velocizzare il lancio dei titoli del publisher, e il miglioramento dello streaming su Apple Mac.

Come anticipato, GeForce NOW 2.0.36 permette finalmente di collegare l'account NVIDI A a quello Ubisoft Connect, togliendo di mezzo la necessità di effettuare nuovamente l'accesso a ogni lancio di un gioco. Ma la novità più rilevante, almeno per chi ha un computer Apple, è il miglioramento delle prestazioni per i sistemi Mac che grazie al servizio NVIDIA possono essere usati per giocare i titoli PC in modo nativo, senza problemi di sorta.

Tra i nuovi titoli supportati da GeForce NOW c'è anche il suggestivo White Shadows

Tra l'altro chi è in possesso di un account GeForce NOW RTX 3080, qui il nostro provato del nuovo tier di abbonamento, può giocare su Macbook Air e Macbook Pro M1 in risoluzione 1600p. Di seguito, invece, in nuovi giochi supportati.