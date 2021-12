Assassin’s Creed Crossover Stories: Ubisoft annuncia 2 missioni gratuite per Valhalla e Odyssey

In particolare dovranno impedire che questi oggetti possano distruggere l' Isola di Skye . Il fondamento storico di questo incontro è chiaramente collegato a uno spoiler abbastanza importante del capitolo della saga ambientato in Grecia e, per questo motivo, vi sconsigliamo di leggere il resto della notizia se per qualche motivo non avete ancora giocato Odyssey e siete intenzionati a farlo proprio in questo periodo.

Come si può facilmente vedere nel trailer di annuncio rilasciato per l'occasione e che trovate comodamente inserito in questa notizia, le vite di Eivor e Kassandra si incroceranno nel bel mezzo di una ricerca di un tesoro perduto di inestimabile valore e traboccante di potere, prima come 2 avversarie e successivamente obbligate dal corso degli eventi a muoversi da alleate per scongiurare un cataclisma.

Tra le novità riguardanti la saga di Assassin's Creed in questo lunedì di annunci, non c'è soltanto il nuovo DLC che inaugura il secondo anno di contenuti per Valhalla, L'Alba di Ragnarok, ma anche un interessante progetto che coinvolge i 2 capitoli più recenti della trilogia moderna dell'action adventure firmato Ubisoft. Stiamo parlando di Assassin's Creed Crossover Stories : un vero e proprio intreccio narrativo con protagoniste le figure femminili di Odyssey e Valhalla che torneranno ad essere gli elementi chiave di una storia che si svolgerà all'interno di 2 missioni distribuite gratuitamente dal publisher francese a partire dal 14 dicembre.

L’incontro tra Eivor e Kassandra: spoiler!

Eivor e Kassandra inizialmente se le danno di santa ragione

Kassandra si sta godendo i piaceri della sua vita immortale quando viene a conoscenza dei tesori di Isu e parte all'avventura per tentare di recuperarli. La sua strada si incrocerà con quella di Eivor, anche lei coinvolta nelle vicende a causa di una premonizione male interpretata. I giocatori saranno quindi stimolati ad affrontare entrambe le missioni segrete per scoprire tutti i risvolti dell'incontro-scontro e soprattutto per esplorare le nuove ambientazioni: due isole con scenari inediti per fare da sfondo a una narrazione particolarmente approfondita.

Non ci sarà un ordine predeterminato per giocare le 2 missioni aggiuntive anche se da una chiacchierata con Jose Araiza, il producer dei contenuti post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, ci è stato consigliato di seguire l'ordine cronologico delle 2 avventure, partendo quindi da quella disponibile per Odyssey, "Those Who are Treasured", questo il titolo originale del contenuto, e continuando poi con la missione per Valhalla, "A Fated Encounter".

Entrando ulteriormente nel dettaglio, la missione extra di Odyssey potrà essere sbloccata una volta completato il primo capitolo del gioco e aver raggiunto Megaris anche se il presupposto narrativo, l'immortalità di Kassandra, è cruciale per la comprensione delle aspirazioni dell'eroina e per questo motivo Ubisoft Quebec consiglia di completare prima l'avventura principale. Nel caso invece di Valhalla, la missione gratuita sarà disponibile una volta raggiunto il quarto livello dell'insediamento e lo sblocco di Valka la Veggente. Per entrambe le avventure sarà possibile utilizzare anche i personaggi maschili, quindi Alexios di Odyssey ed Eivor in versione uomo, ma a livello narrativo il giocatore incontrerà obbligatoriamente Kassandra sull'Isola di Skye.

La nuova ambientazione di Assassin's Creed Odyssey

La nuova ambientazione di Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Crossover Stories rappresenta probabilmente un punto di partenza per lo sviluppo di una serie di collaborazioni tra gli studi di Ubisoft e tra i protagonisti dei numerosi capitoli della saga: sarà chiaramente il successo di questa prima operazione a decretare lo sviluppo e la distribuzione di eventuali, nuove missioni inedite.

Vi ricordiamo ancora una volta che questi nuovi contenuti gratuiti saranno disponibili a partire da domani, 14 dicembre, per tutti i possessori di Assassin's Creed Odyssey e Valhalla su tutte le piattaforme dove questi giochi sono presenti.