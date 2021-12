Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok è ufficiale: trailer, uscita e immagini

Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok è ufficiale: Ubisoft ha rivelato con un trailer la nuova espansione dell'avventura di Eivor, che ha già una data di uscita: sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2022. Ci sono anche le prime immagini e alcuni interessanti artwork.

Come abbiamo scritto nella nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, stiamo parlando di un enorme DLC a pagamento da ben 35 ore, che andrà ad arricchire ulteriormente la saga di Eivor e in particolare le avventure ambientate ad Asgard.

Ne L'Alba del Ragnarok controlleremo infatti Odino, vero e proprio alter ego del guerriero vichingo di cui abbiamo raccontato le gesta nella recensione di Assassin's Creed Valhalla, e dovremo confrontarci con una nuova ambientazione, Svartalfheim, grande circa un terzo della mappa del gioco di base.

Il nostro obiettivo in quesa nuova avventura sarà quello di salvare uno dei figli di Odino, Baldr, che è stato rapido e preso in ostaggio. Per ritrovarlo, tuttavia, avremo bisogno dell'aiuto dei nani fuggiti da Svartalfheim, che potranno fornirci un nuovo, poderoso equipaggiamento.

Con esso avremo modo di affrontare i nuovi nemici presenti nell'espansione, che tuttavia non avremo motivo di temere visto che potremo sbloccare diversi poteri di Odino e utilizzarli in battaglia per sbaragliare qualsiasi avversario.

L'appuntamento con Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok è dunque fissato al 10 marzo 2022. L'espansione sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.