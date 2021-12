Animali Fantastici - I Segreti di Silente: trailer ufficiale in italiano finalmente disponibile!

Animali Fantastici - I Segreti di Silente si mostra, finalmente, con un trailer ufficiale in italiano, che potete vedere qui sopra. Il filmato ci mostra varie scene del terzo film della saga prequel di Harry Potter.

In particolar modo, il trailer ufficiale di Animali Fantastici - I Segreti di Silente ci permette di vedere Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald, che già avevamo visto nel recente teaser. L'attore di Hannibal e Death Stranding ha sostituito Johnny Depp. Nel trailer, Grindelwald afferma che "la nostra guerra con i babbani inizia oggi".

Nel trailer possiamo vedere inoltre non solo Albus Silente, ma anche suo fratello - Aberforth - che gestisce la Testa di porco ad Hogsmeade. Come è tipico, Silente chiede a Newt e agli altri personaggi di fidarsi di lui per una grande missione contro il potente mago oscuro che una volta era suo grande amico.

La descrizione ufficiale di Animali Fantastici - I Segreti di Silente recita: "Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?"

David Yates è il regista di Animali fantastici - I segreti di Silente, un film scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.