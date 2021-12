Animali Fantastici I segreti di Silente: teaser trailer mostra Mikkelsen, sostituto di Depp

Warner Bros. ha condiviso un teaser trailer dedicato ad Animali Fantastici I Segreti di Silente, nuovo film della serie dedicata al mondo di Harry Potter. In questo video abbiamo modo di vedere anche un brevissimo frammento nel quale appare Mads Mikkelsen, nei panni di Gellert Grindelwald, precedentemente interpretato da Johnny Depp.

Il teaser trailer, pubblicato come anticipazione del vero trailer completo di Animali Fantastici I Segreti di Silente in arrivo lunedì 13 dicembre 2021, si apre in realtà parlando del mondo di Harry Potter in termini generali, ricordandoci che il nostro viaggio è iniziato 20 anni fa. Vediamo una sequenza di scene tratte dai vari film della saga, ma anche riprese di spettacoli ed eventi dedicati alla creazione di J.K. Rowling.

Nella breve sequenza finale del trailer dedicata ad Animali Fantastici I Segreti di Silente possiamo vedere Hogwarts. All'interno della scuola di magia e stregoneria, troviamo una parte dei protagonisti del film, compreso Newt Scamander, che raggiunge Silente. I personaggi si trovano di fronte a un oggetto magico (forse un Passaporta?). A seguire ci sono alcune scene molto rapide, tra le quali appare anche Mads Mikkelsen, che potete vedere più precisamente nell'immagine qui sotto.

Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald

Diteci, cosa ne pensate di questa presentazione? Animali Fantastici I Segreti di Silente vi intriga? Oppure avete perso interesse per la saga?