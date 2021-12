Minecraft Java: problema di sicurezza rilevato, Microsoft raccomanda l'aggiornamento

Minecraft contiene un problema di sicurezza, nella fattispecie una vulnerabilità rilevata nella versione Java, che ha spinto Microsoft a raccomandare di effettuare l'aggiornamento disponibile a tutti gli utenti, dato il potenziale rischio rilevato.

A quanto pare, è stata rilevata la possibilità di eseguire del codice in remoto sui server di Minecraft, semplicemente incollando dei messaggi sulla chat testuale, cosa che è stata segnalata come potenziale vulnerabilità di sicurezza già la settimana scorsa da alcuni analisti sulla sicurezza dei network, avvisando Microsoft che nel frattempo è corsa ai ripari pubblicando una nuova patch.

Mojang e Microsoft hanno dunque pubblicato un aggiornamento per la versione Java di Minecraft che sistema specificamente questo problema, segnalandolo come un update urgente da applicare al più presto da tutti gli utenti del gioco.



"La sicurezza dei giocatori è la massima priorità per noi", ha scritto l'account di Minecraft su Twitter, "sfortunatamente, abbiamo identificato per tempo una vulnerabilità rischiosa in Minecraft: Java Edition. Il problema ora è risolto attraverso patch, ma vi preghiamo di seguire questi passi per mettere in sicurezza il vostro client o server".

Nel caso utilizziate semplicemente il client di gioco senza ospitare un proprio server, bisogna chiudere tutte istanze del gioco e il Minecraft Launcher. Riavviare quest'ultimo e scaricare automaticamente la versione con patch. Questo può cambiare nel caso in cui si usi un client modificato o launcher di terze parti: in questo caso il download potrebbe non essere automatico e dovreste seguire le indicazioni del fornitore di tale software, che deve rilasciare una versione aggiornata, altrimenti il gioco rimane non sicuro.

Se si gestisce un server di gioco, si possono verificare diverse possibilità, che trovate elencate a questo indirizzo sul blog ufficiale di Minecraft con tutti i passi da seguire. Infine, Mojang ha assicurato che il problema non si rileva con le versioni Bedrock di Minecraft su PC e console. Proprio nelle ore scorse, Minecraft ha celebrato il lancio di Halo Infinite con 8 skin a tema, mentre ricordiamo che Caves & Cliff: Part 2 è ora disponibile.