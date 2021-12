PC Game Pass: i giochi di strategia sono importanti per Microsoft, ne vuole di più

Microsoft ha affermato che i giochi di strategia sono una parte importante di PC Game Pass e l'obiettivo è averne sempre di più sul servizio. Le informazioni provengono da un'intervista rilasciata da Matt Percy - general manager - a PCGamesN.

Viene spiegato che i giochi di strategia hanno costituito circa il 15% dei titoli di lancio del servizio ora noto come PC Game Pass. Imperator: Rome è stato uno dei nomi principali del genere sul servizio. Ora, ci sono oltre 40 giochi di strategia, e Percy non potrebbe essere più felice. "I giochi di strategia sono diventati alcuni dei titoli più popolari del nostro portafoglio", ci dice. "Sono costantemente nella Top10 dei giochi più giocati ogni mese."

Age of Empires IV

"Il nostro obiettivo per Game Pass è sempre stato quello di offrire ai giocatori più scelta", spiega Percy. "E dare anche ai creatori più scelta. Pensiamo che stiamo avendo un effetto davvero positivo sul genere strategico su PC, perché i creator lo stanno rendendo più accessibile alle persone".

Percy ha condiviso anche altre statistiche che confermano il successo di PC Game Pass. Dopo aver aderito a Game Pass le persone giocano il 20% in più di giochi al di fuori del servizio, oltre a provare il 30% in più di generi. "Per me è pazzesco che qualcuno entri magari per un Halo e poi scopra che quello che ha sempre amato davvero è Darkest Dungeon", spiega Percy.

Total War: Warhammer III sarà il prossimo grande gioco di strategia ad arrivare su PC Game Pass. All'uscita, anche Victoria 3 sarà incluso, inoltre. Nel mese di agosto Humankind è stato pubblicato come gioco Game Pass sin dal giorno dell'uscita e recentemente Slitherine ha incluso Warhammer 40,000: Battlesector sul servizio - e la lista continua a crescere.