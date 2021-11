Warhammer 40.000: Battlesector arriva su PlayStation e Xbox, sarà incluso nel Game Pass

Warhammer 40.000: Battlesector sta per arrivare anche su console. Slitherine e Black Lab Games hanno annunciato che lo strategico debutterà su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Games for Windows il prossimo 2 dicembre. Non solo, al lancio il gioco sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC.

Warhammer 40,000: Battlesector (qui la nostra recensione della versione PC) è un gioco di strategia a turni e combattimento frenetico che porta i giocatori sui campi di battaglia del 41 ° millennio. Sarà possibile scegliere la propria fazione, sviluppa il nostro esercito, schierare potenti eroi e aggiudicarsi la vittoria usando strategie vincenti, abilità straordinarie e armi devastanti. La campagna per giocatore singolo include venti missioni che esplorano le conseguenze della Devastazione di Baal.

La versione console include il supporto ai trofei e obiettivi, un'interfaccia di gioco e controlli rinnovati e adattati specificamente per PlayStation e Xbox, permettendo ai giocatori di avere il pieno controllo dei marine spaziali Blood Angel.

Warhammer 40,000: Battlesector si espanderà nei prossimi mesi con dei DLC che introdurranno nuove fazioni, mappe e modalità. I primi due, Tyranid Elites e Blood Angels Elite, saranno disponibili proprio a partire dal 2 dicembre, sia per console che per PC, aggiungendo nuove unità elite.