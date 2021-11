miHoYo, lo studio di Genshin Impact, al lavoro su uno sparatutto open world

miHoYo, la casa di sviluppo di Genshin Impact e Honkai Impact 3rd, aprirà una nuova sede a Montreal. Il nuovo studio assumerà oltre 100 dipendenti nei prossimi due anni e lavorerà a un gioco tripla A di stampo action adventure con meccaniche da sparatutto e ambientato in un mondo open-world paranormale.

La novità è stata riportata da Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners, che tra l'altro snocciola alcuni dati interessanti sulla rapida crescita ed espansione della casa di sviluppo cinese, come ad esempio il fatto che attualmente conta oltre 3.500 dipendenti nel suo organico.

Numeri impressionanti, se pensiamo che la società contava 3 persone nel 2014, passando a 1.500 dipendenti nel 2020 e superando i 3.500 nel 2021. Oltre al quartier generale di Shanghai, la software house ha aperto sedi anche in Giappone, Corea del Sud, Singapore, Nord America e ora anche Canada, assumendo praticamente talenti in tutto il mondo. Ahmad, inoltre, ci ricorda che il nuovo sparatutto di miHoYo è in sviluppo già da tempo, tanto che venne presentato durante il GTC 2019 con il titolo provvisorio "Project X", sempre se parliamo dello stesso progetto.

Per ora non abbiamo altri dettagli in merito sul nuovo progetto tripla A, ma possiamo ipotizzare che sarà un gioco molto differente della precedenti opere di miHoYo, data la presenza di meccaniche sparatutto e l'ambientazione a tema paranormale.

Nel frattempo continua il supporto a Genshin Impact, che a breve si aggiornerà alla versione 2.3 aggiungendo due nuovi personaggi, mentre nei prossimi mesi arriverà anche Honkai Star Rail, un nuovo GDR free-to-play con combattimenti a turni per dispositivi mobile.