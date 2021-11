Genshin Impact, Update 2.3: Arataki Itto, rerun di Albedo ed Eula, nuovo boss ed eventi

Nel corso di una diretta su Twitch, miHoYo ha svelato le novità in arrivo con l'Update 2.3 di Genshin Impact, che includono i personaggi Arataki Itto e Gorou, il rerun del banner di Albedo, nuovi eventi

L'update 2.3 di Genshin Impact si intitola "Shadows Amidst Snowstorms" e sarà disponibile a partire da mercoledì 24 novembre. Tra una novità e l'altra, miHoYo ha condiviso nuovi codici promozionali grazie ai quali potrete ottenere 300 Primogem e non solo gratuitamente. L'aggiornamento vedrà il debutto di Arataki Itto e Gorou, due nuovi personaggi di tipo Geo che saranno disponibili grazie a un nuovo banner.

Il primo è guerriero 5 stelle e combatte utilizzando le claymore. Nelle sue vene scorre il sangue di un oni e può evocare un piccolo toro da combattimento di nome "Ushi" che gli dà man forte in battaglia. La sua combo base di attacchi attiva un buff cumulabile, grazie al quale può anche eseguire un attacco caricato particolarmente potente. Con la sua Elemental Burst gli attacchi standard, caricati e dall'alto di Arataki Itto ottengono l'elemento Geo, la velocità dei colpi aumenta, mentre l'attacco sale in base alla difesa.

Gorou invece è un personaggio 4 stelle che combatte con l'arco. La sua elemental skill causa danni ad area e attiva l'effetto War Banner, che offre dei buff ai compagni che variano in base al numero di personaggi di tipo Geo presenti nel party. L'Elemental Burst causa danni AoE di tipo Geo e attiva l'effetto "General's Glory". Si tratta di una versione potenziata di War Banner, che inoltre genera dei "Crystal Collapse" che causano danni AoE.

Arataki Itto e Gorou arriveranno nella seconda fase del ciclo vitale dell'Update 2.3 mentre, nella prima ci saranno i rerun dei due banner di Albedo e Eula che saranno attivi nello stesso momento. Un'ottima notizia per chi non li ha potuti ottenere in passato o per chi vuole potenziare le loro costellazioni. La meccanica del Pity è condivisa tra i due banner di Albedo ed Eula.

Arataki Itto e Gorou, i due nuovi personaggi di Genshin Impact dell'Update 2.3

L'update 2.3 di Genshin Impact introdurrà una quest dedicata ad Arataki Itto e gli Hangout Event per Gorou e Beidou, nonché nuove armi per il banner Epitome Invocation, tra cui la claymore 5 stelle Redhorn Stonethresher.

Ci sarà anche un nuovo world boss, il Golden Wolflord, basato sui nuovi lupi spettrali introdotti con il precedente aggiornamento.

L'evento principale dell'Update 2.3 è Shadows Amidst Snowstorms, che vedrà il Traveler affrontare una nuova serie di quest ambientate sul monte Dragonspine che coinvolgono Albedo ed Eula. In palio ci sono Primogem, una Crown of Insight e altri materiali utili. Durante l'evento ci saranno sfide a tempo con ostacoli e raccolta di oggetti, nonché di combattimento, tutte con regole originali e leggermente differenti dal solito. Sarà anche possibile creare un pupazzo di neve, di cui sarà possibile personalizzare ogni parte, ottenendo varie ricompense, tra cui la spada Cinnabar Spindle.

Durante il ciclo vitale dell'Update 2.3 arriverà anche il nuovo evento "Bantan Sango Case Files: The Warrior Dog", con una serie di missioni in cui dovremo trovare degli animali scomparsi e al tempo stesso affrontare anche delle sfide stealth e di combattimento. In palio ci sono Primogem e un gadget per aggiungere animali nel Serenitea Pot.

Tra gli altri eventi troviamo nuove versioni di Energy Amplifier Fruition, Misty Dungeon: Realm of Light e Marvelous Merchandise, con sfide di combattimento in domain e dungeon e numerose ricompense in palio.

Come accennato in precedenza il nuovo aggiornamento "hadows Amidst Snowstorms" sarà disponibile a partire dal 24 novembre. Nel frattempo siete ancora in tempo per ottenere Hu Tao e Thoma dall'ultimo banner della versione 2.2 di Genshin Impact.