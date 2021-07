Warhammer 40,000: Battlesector, la recensione

A differenza di Gladius: Relic Of War , pubblicato sotto la stessa insegna qualche anno fa (e recensito da Simone Taglifarri ), Battlesector rinuncia quasi completamente alla parte gestionale che, come vedremo, è limitata a semplici potenziamenti, per concentrarsi esclusivamente sulla tattica che si sviluppa in arene piuttosto piccole tanto da poter essere definite, come suggerisce lo stesso titolo, veri e propri settori.

Warhammer, nella sua declinazione futuristica, è una fonte inesauribile di ispirazione per i giochi strategici. Certo, quelli in tempo reale sono passati alla storia grazie soprattutto al contributo di Relic, ma c'è spazio anche per produzioni minori che si affidano all'inossidabile struttura a turni. È il caso di Warhammer 40,000: Battlesector, di cui state leggendo la recensione , edito da Slitherine e sviluppato da Black Lab Games, la stessa software house di Battlestar Galactica: Deadlock .

Sbrigati i convenevoli si passa immediatamente all' azione : il terreno di battaglia è diviso in un reticolato quadrato, sul quale si muovono le varie unità, ciascuna caratterizzata da una quantità di punti azione che la rendono più o meno mobile. Ci sono coperture che possono modificare gli esiti di un attacco o di una difesa, rendendoli più o meno efficace, per quanto le mappe si sviluppino unicamente sul piano orizzontale e il terreno non sia modificabile dagli attacchi. Le unità sono composte da uno o più elementi, a seconda della potenza di fuoco, e ciascuno di questi ha una propria barra di salute.

Tattica

Tipico scontro su una piattaforma militare

Come scritto inizialmente, le mappe sono piccole, ciononostante possono richiedere molto tempo per essere liberate. Questo accade a causa della continua rigenerazione nemica che si interrompe solo quando l'obbiettivo primario (scorta il sacerdote sanguinario sino al determinato punto, disattiva le torri difensive, resisti a un'invasione aliena per un certo numero di turni) viene raggiunto. Arrivati a questo punto, a prescindere dagli sforzi fatti in precedenza, bisogna comunque sbarazzarsi di tutti i tiranidi rimasti in piedi: si tratta del momento più critico in assoluto perché è proprio in corrispondenza dei turni finali che l'invasione produce i suoi massimi sforzi. Le prime mappe sembrano essere accessibili al livello di suggerito dal gioco, ma in breve la difficoltà si impenna esponenzialmente e già alla quinta missione sarà necessario ricorrere alla funzione di caricamento.

La sfida non è data tanto dall'intelligenza artificiale, ma dal soverchiante numero di unità controllate dalla CPU, mediamente più del doppio rispetto a quelle a disposizione del giocatore. Con queste premesse i presupposti per il fallimento sono chiari sin dallo schieramento delle unità, perché non si conosce né il posizionamento degli avversari né la composizione del loro esercito. Tale meccanica "trial and error" non è nuova in questo genere di giochi, ma è spesso foriera di frustrazione, e Battlesector non fa eccezione.

Inoltre, il fatto che tutte le unità siano svelate prima della metà del gioco e l'assenza di obbiettivi secondari durante le missioni sono elementi rischiano di rendere l'azione ripetitiva.