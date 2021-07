The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: come Nintendo ha adattato i controlli

Quando uscì nel 2011 su Nintendo Wii, c'era la sensazione - e per qualcuno la speranza - che The Legend of Zelda: Skyward Sword potesse originare un prima e un dopo. Del resto metteva in pratica ciò che ognuno, vedendo per la prima volta il Wii Remote (più comunemente chiamato Wiimote), si era immaginato: dei movimenti con la spada riprodotti con estrema fedeltà. La periferica originale non era minimamente in grado di gestire questo livello di complessità, c'era voluta l'integrazione del Wii Motion Plus perché tali movimenti - e tali controlli - fossero raggiungibili.

Lo stesso Aonuma ha confessato che il team di sviluppo, dopo mesi di tentativi, aveva sostanzialmente abbandonato l'intento: c'è stato un periodo, non sappiamo quanto breve, in cui The Legend of Zelda: Skyward Sword è stato pensato senza motion control... o quantomeno con movimenti più abbozzati di quelli inseriti alla fine. La svolta definitiva venne data grazie alla collaborazione con quello che, allora, si chiamava EAD 2: il team responsabile di Wii Sports Resort. Le loro conoscenze e ricerche vennero estese al team di The Legend of Zelda, e solo a quel punto Skyward Sword prese la direzione definitiva: i motion control non solo ci sarebbero stati, ma sarebbero stati al centro dell'intera esperienza. Avrebbero influenzato ogni decisione di game design, l'utilizzo di ogni singola arma del gioco, di ogni singolo strumento.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: coi motion control, anche il nuoto si gestisce col Joy-Con destro.

Notoriamente, il successo di Skyward Sword non fu certamente dirompente. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, la reputazione dei motion control, nel 2011, era già largamente compromessa: erano associati alle esperienze occasionali, e avversati dai giocatori tradizionali, a cui principalmente si rivolge The Legend of Zelda. Il gioco non fu in grado di aprire alcuna pista: ciò che resta dei motion control, nella saga attuale, risiede nella mira attraverso il giroscopio (comunque un'introduzione significativa).

Nintendo, insieme a Tantalus Media (che ha realizzato la remastered), ha dovuto affrontare due sfide: adattare i motion dal Wiimote ai Joy-Con, e - cosa ben più complicata - far sì che l'avventura fosse giocabile solamente con analogici e pulsanti. Vediamo come Nintendo ha adattato i controlli, in questo speciale su The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (uscito su Nintendo Switch, lo ricordiamo, il 16 luglio scorso).