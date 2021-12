Minecraft celebra il lancio di Halo Infinite con 8 skin a tema

La campagna di Halo Infinite è finalmente arrivata su PC e console Xbox e per festeggiare Mojang e 343 Industries hanno unito le forze con 4J Studios per introdurre 8 nuove skin a tema Halo su Minecraft e non solo.

Le nuove skin sono state aggiunte al pacchetto "Master Chief Mash-up Pack" pubblicato l'anno scorso e acquistabile per 990 Minecoins nel Marketplace di Minecraft, che ora grazie a questo upgrade include ben 56 skin ispirate al franchise di Halo. Ovviamente chi aveva già acquistato questo contenuto in passato riceverà questi elementi aggiuntivi gratuitamente.

Come accennato in apertura, l'upgrade del Master Chief Mash-up Pack include 8 skin, ispirate al comandate Laurette Agryna, al Capo Guerra Escharum, a Jega 'Rdomnai, al pilota del Pelican Echo-216, all'armatura Spartan da samurai Yoroi e infine ben tre costumi di Master Chief.

Inoltre saranno disponibili nuovi oggetti, come cappelli e t-shirt, ed emote a tema Halo per il Character Creator di Minecraft. Potrete ammirare alcune delle nuove skin nella galleria di immagini qua sopra.

Rimanendo in tema, poche settimane fa Mojang ha pubblicato il corposo update Caves & Clff: Part 2 di Minecraft che include tantissime novità, tra cui montagne più alte e nuovi biomi da esplorare.