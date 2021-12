Granblue Fantasy Relink: nuovo trailer conferma l'uscita nel 2022 su PS5, PS4 e PC

Cygames ha pubblicato un nuovo trailer dell'action RPG Granblue Fantasy: Relink, confermando così il lancio nel 2022, che avverrà contemporaneamente in tutto il mondo per PS5, PS4 e anche per PC via Steam.

Il filmato, che potrete ammirare nel player qui sopra, ci offre un assaggio del vasto mondo di gioco open world dell'opera, nonché una panoramica dei protagonisti e le loro abilità in battaglia. Ogni personaggio del cast principale sembra avere un stile di combattimento unico determinato dalla tipologia di arma. Ad esempio vediamo rapide combo a terra e aree con armi a corto raggio come le spade, ma anche attacchi dalla distanza con fucili e magie.

Granblue Fantasy: Relink è stato annunciato nel 2016 e vedrà la collaborazione dello storico compositore Nobuo Uematsu e dell'art director Hideo Minaba, che in passato ha lavorato a vari capitoli della serie Final Fantasy. In origine Platinum Games, lo studio di Bayonetta, era coinvolto nei lavori su Relink, ma la collaborazione è stata interrotta nel 2019, cosa che inevitabilmente ha rallentato i ritmi di sviluppo.

Il gioco è ambientato nello stesso mondo del Granblue Fantasy originale uscito per piattaforme mobile, ma in una location completamente inedita. Torneranno alcuni dei personaggi storici del precedente capitolo, come Charlotta e Yodarha. Si tratta di un Action RPG affrontabile in single player o con altri tre giocatori con il multiplayer online.

Il nuovo filmato di Granblue Fantasy: Relink è stato proposto come un "teaser trailer", quindi nelle prossime settimane potrebbe arrivare un video più corposo e con maggiori dettagli sul gameplay.