GameStop: offerte del Calendario dell’Avvento del 12 dicembre, sconti su Switch Lite e giochi

Anche oggi, domenica 12 dicembre 2021, il Calendario dell'Avvento di GameStop propone una nuova serie sconti. Tra le offerte di oggi troviamo Switch Lite e vari giochi Nintendo, nonché alcune esclusive PS5 e PS4.

Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Di seguito trovate giochi e console in offerta con il Calendario dell'Avvento di GameStop di domenica 12 dicembre 2021:

Logo di GameStop

Le offerte di oggi del Calendario dell'Avvento potrebbero risultare particolarmente allettanti per chi non ha ancora acquistato Nintendo Switch ed è interessato al modello Lite. Troviamo anche alcuni giochi per la console della grande N, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild è la remaster di Skyward Sword. Gli utenti PlayStation invece potrebbero trovare interessanti gli sconti sulle esclusive PS5 e PS4, come Returnal e Ghost of Tsushima.

Che ne pensate degli sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021? C'è qualche offerta che vi interessa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.