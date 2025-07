Xbox Game Pass annuncia i giochi della prima metà di luglio

Fra i titoli accessibili già a partire da oggi, 1 luglio, ci sono Little Nigthmares 2 e Rise of the Tomb Raider . Il primo ci riporta nell'universo oscuro e fiabesco di Tarsier Studios, dove vestiremo i panni di Mono, un ragazzino intrappolato in un mondo deformato dalle onde di una torre lontana.

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di luglio , che includono l'atteso Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, disponibile dal day one nel catalogo del servizio in abbonamento.

I giochi in arrivo nei prossimi giorni

Mentre nelle scorse ore abbiamo assistito al debutto su Xbox Game Pass di Call of Duty: WWII, da domani 2 luglio Square Enix delizierà gli abbonati con due grandi classici rivisitati, ovverosia Legend of Mana e Trials of Mana.

Si tratta rispettivamente della versione rimasterizzata dell'originale Trials of Mana, con una grafica migliorata e una colonna sonora riarrangiata, e del remake in 3D del celebre RPG con tanto di doppiaggio, un nuovo episodio e un sistema di classi rinnovato.

Il 3 luglio sarà la volta di Ultimate Chicken Horse, party game demenziale in cui i giocatori costruiscono insieme il livello e cercano di sopravvivere alle trappole che loro stessi hanno piazzato, mentre l'8 luglio tornerà su Game Pass The Ascent, l'action RPG in salsa cyberpunk ambientato in un mondo controllato da megacorporazioni.

Il 9 luglio vedremo il debutto di Minami Lane, gestionale "cozy" ambientato in una pittoresca via ispirata al Giappone, dove costruire e far crescere una piccola comunità, laddove invece l'11 luglio sarà la volta del già citato Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, remake modernizzato dei due storici capitoli, con la possibilità di un accesso anticipato di tre giorni per chi possiede la Deluxe Edition.

Il 15, infine, rientrerà nel catalogo High On Life, l'irriverente sparatutto con armi parlanti e humor demenziale, realizzato dai creatori di Rick and Morty.