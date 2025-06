Un altro Call of Duty è disponibile da oggi su Xbox Game Pass

Ricordiamo, peraltro, che l'annuncio ufficiale sui primi giochi in arrivo a luglio su Game Pass dovrebbe arrivare proprio questa settimana, e probabilmente domani, martedì 1 luglio, sebbene non ci sia mai una regola precisa al riguardo.

Da oggi, 30 giugno, gli abbonati a Game Pass possono dunque scaricare e giocare gratuitamente Call of Duty: WWII su Xbox e PC, facente parte della seconda ondata di giochi previsti per la fine di giugno sull'abbonamento di Microsoft, a cui seguiranno i primissimi di luglio e poi la prima mandata del mese prossimo.

Il giugno di Xbox Game Pass si chiude con l'arrivo di un altro capitolo di Call of Duty , all'interno della programmazione cadenzata di uscite che Microsoft ha deciso per il catalogo di Activision Blizzard, evidentemente.

Activision Blizzard a supporto di Game Pass

Call of Duty: WWII è un capitolo della serie uscito nel 2017 ed è uno degli ultimi caratterizzati da un'ambientazione storica riferita al passato, in particolare alla Seconda Guerra Mondiale, ovviamente.

Sviluppato da Sledgehammer Games, si caratterizza anche per un sistema di movimento più limitato e "pesante", in maniera appropriata al contesto storico dell'ambientazione, con armi, equipaggiamenti e veicoli tratti direttamente dal periodo in questione.

È un capitolo particolarmente apprezzato per la Campagna, ma risulta comunque ancora interessante nonostante si presenti a questo punto un po' datato. Nel frattempo, è stato annunciato il nuovo Call of Duty: Black Ops 7, che verrà lanciato al day one su Game Pass.