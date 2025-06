Il capo di Borderlands 4 parla di nuovo di esclusività per Epic Games Store e per Steam

Le parole del capo di Gearbox su Borderlands 4

Come potete vedere qui sotto, Pitchford ha scritto: "I capi stanno pensando all'esclusività tra Epic Games Store e Steam. Fareste la prenotazione di Borderlands 4 sulla vostra piattaforma preferita se sapeste che quello potrebbe influenzare una decisione sull'esclusività?".

Precisiamo che Borderlands 4 è stato confermato per Steam ed Epic Games Store, quindi non è chiarissimo di cosa stia parlando Pitchford, ma i risultati sono chiari: se fare la prenotazione dovesse influenzare una decisione di questo tipo, più della metà dei votanti prenoterebbe l'FPS sulla propria piattaforma preferita (ovvero, in pratica, Steam).

In molti però affermano che non avrebbero intenzione di fare la prenotazione solo per assicurarsi l'esclusività, ma comunque affermano di volere Borderlands 4 in versione Steam.

Ricordiamo inoltre che Borderlands 3 è diventato esclusiva Epic Games Store per sei mesi all'epoca della pubblicazione, con un accordo da 150 milioni di dollari: ai giocatori di Steam però la cosa non fece ovviamente piacere e pare che a questo giro Gearbox e 2K abbiano preferito non optare per accordi di questo tipo. Per il futuro, però, le cose potrebbero essere diverse.

Tra i più recenti commenti di Pitchford c'è il fatto che Borderlands 4 andrà in sconto più tardi rispetto ai capitoli precedenti.