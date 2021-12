Gearbox ha acquisito Perfect World, Embracer Group si espande verso gli MMO

Gearbox Entertainment, il publisher di Borderlands e vari altri titoli noti, ha acquisito in blocco l'etichetta Perfect World Entertainment, specializzata soprattutto in MMO, segnando un'ulteriore espansione di Embracer Group in ambito videoludico, diventata ormai un vero e proprio colosso.

Con l'acquisizione di Perfect World Entertainment finiscono sotto l'ombrello di Gearbox ed Embracer sia la sezione di publishing centrale che il team Cryptic Studios, che fa parte della compagnia, con un totale di 237 dipendenti coinvolti nell'operazione e un acquisto totale da 125 milioni di dollari tra pagamento cash e quote azionarie. In ogni caso, tutta la divisione Perfect World, acquisita al 100%, finirà all'interno di Gearbox Entertainment, che a sua volta è controllata completamente da Embracer Group.



Questo rende Perfect World una sussidiaria di Embracer ma continuerà ad operare come sezione separata, in particolare per quanto riguarda il team Cryptic Studios che proseguirà le proprie operazioni secondo l'organizzazione mantenuta finora. Fondato nel 2000 a Los Gatos, in California, il team in questione è responsabile di alcuni famosi MMO come Neverwinter, Star Trek Online e Champions Online, che continuano ancora ad avere una notevole popolazione attiva attraverso il supporto di un grosso team composto da 136 sviluppatori.

Perfect World Entertainment Publishing è anch'essa legata soprattutto all'ambito degli RPG online, avendo pubblicato fra gli altri i titoli di Cryptic Studios, ovviamente, oltre ad altri sviluppati da team diversi come la serie Torchlight e il recente Remnant: From the Ashes, il tutto con 101 dipendenti all'interno.

Nel corso del 2021, PWE ha registrato alcune perdite operative dovute anche alla cancellazione del nuovo MMO di Cryptic, Magic: Legends, cosa che ha spinto anche alla manovra di acquisizione, che dovrebbe fornire maggiore tranquillità alle operazioni e stabilità in futuro.