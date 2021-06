Magic: Legends chiude i battenti, i server verranno spenti il 31 ottobre

Magic: Legends non ce l'ha fatta: Cryptic Studios ha deciso di chiudere i battenti del gioco fra pochi mesi, annunciando che i server verranno spenti il 31 ottobre. Insomma, il titolo non uscirà mai dalla fase beta.

L'open beta di Magic: Legends, lanciata a marzo con un trailer cinematografico, non è dunque riuscita a catturare l'attenzione degli utenti, spingendo il team di sviluppo a prendere questa difficile decisione e ad accantonare il progetto.

"Grazie a Wizards of the Coast abbiamo potuto portare l'ampio multiverso di Magic: The Gathering verso un ampio pubblico ed esplorare nuovi punti di vista nell'ambito di un genere consolidato come quello degli action RPG", ha scritto l'executive producer Stephen Ricossa.

"Abbiamo imparato tante lezioni di grande valore durante questo percorso e sapremo farne tesoro per migliorare le prossime produzioni targate Cryptic Studios." L'azienda si occupa attualmente di Champions Online, Star Trek Online e Neverwinter.

Lo shop in-game di Magic: Legends verrà chiuso immediatamente e gli utenti che hanno effettuato degli acquisti riceveranno un rimborso completo, mentre sarà ancora possibile comprare oggetti usando valuta virtuale.