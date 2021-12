Ghost of Tsushima, il film: il regista spiega che non sarà il solito adattamento di basso livello

Chad Stahelski, regista del venturo film live-action dedicato a Ghost of Tsushima (gioco di Sucker Punch, esclusiva PS4 e PS5), ha affermato che vuole "farlo nel modo giusto". Spesso l'accoglienza degli adattamenti dei videogiochi sul grande schermo non è delle migliori, ma il team al lavoro sul film vuole cambiare la cosa.

"Vogliamo solo farlo bene", ha detto Stahelski in un'intervista esclusiva per IGN. "Sapete cosa può succedere con gli adattamenti dei videogiochi. Quindi ci stiamo prendendo il nostro tempo e lo stiamo facendo bene. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori del gioco per assicurarci di attenerci a ciò che c'è di bello in esso".

Stahelski ha aggiunto che la squadra di produzione di Ghost of Tsushima sta ancora lavorando a una sceneggiatura e che i fan del gioco "sarebbero molto contenti di quello su cui stiamo lavorando". Ha anche detto che giocare a Ghost of Tsushima "molte volte" è stato ciò che lo ha attirato verso il progetto.

Per quanto riguarda le decisioni di casting, Stahelski non ha svelato alcun dettaglio. Alla domanda se Daisuke Tsuje, il doppiatore inglese del protagonista Jin Sakai, avrebbe ripreso il proprio ruolo, Stahelski ha detto "vedremo. Non siamo ancora arrivati a quel punto".

Stahelski è noto soprattutto per aver diretto tutti e quattro gli attuali film di John Wick, interpretato da Keanu Reeves. La carriera hollywoodiana di Stahelski si è concentrata in gran parte sull'esecuzione e il coordinamento degli stunt, tra cui stunt-double di Reeves in The Matrix, il coordinamento degli stunt in Matrix Revolutions e Reloaded, e come coreografo di combattimento in 300.

Jin Sakai di Ghost of Tsushima

L'esistenza di un film basato su Ghost of Tsushima è stata indicata per la prima volta nel marzo 2021, insieme alla notizia che Peter Kang di Sucker Punch avrebbe ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. Il film dovrebbe adattare la storia di Jin Sakai, che risorge dalla sconfitta in qualità di Spettro (Ghost) che dà il titolo al gioco, per liberare la sua casa - l'isola di Tsushima -, dagli invasori mongoli.

Nessuna data di uscita è stata fissata e Stahelski, come detto, ha confermato che la produzione è ancora in fase di scrittura della sceneggiatura: non crediamo ci si possa aspettare notizie concrete per un po' di tempo.

Nel frattempo, potete giocare a Ghost of Tsushima: Director's Cut, ecco la nostra recensione.