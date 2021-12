The Witcher Blood Origin: teaser trailer italiano ufficiale condiviso da Netflix

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di The Witcher Blood Origin, la serie prequel della saga dedicata a Geralt di Rivia. Potete vedere il filmato, in italiano, qui sopra.

Il teaser trailer ci mostra quelli che sembrano i tre protagonisti principali di questa nuova serie. Anche solo per le orecchie a punta, possiamo desumere che siano elfi. Questa serie è ambienta 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher: non vogliamo fare spoiler quindi non aggiungeremo altri dettagli, ma gli appassionati dei romanzi sapranno in che modo questo si relaziona con la razza dei personaggi.

Il logo di The Witcher Blood Origin

La descrizione ufficiale recita: "Ogni racconto ha un inizio. Scopri la storia inedita del Continente con The Witcher: Blood Origin, una nuova serie prequel ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi di The Witcher. Blood Origin racconta una leggenda perduta nel tempo, esplorando la creazione del primo prototipo di witcher e gli eventi che portano alla cruciale "Congiunzione delle Sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi in un unico mondo. The Witcher: Blood Origin è in uscita nel 2022, solo su Netflix."

Nel frattempo, ricordate che potete vedere la seconda stagione di The Witcher: ecco la nostra recensione dei primi 6 episodi.