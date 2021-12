Final Fantasy 7 Remake Intergrade: cartellone pubblicitario 3D animato diventa virale in Giappone

Come parte di una campagna promozionale dedicata a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, da poco pubblicato anche su PC (la versione PS5 risale a giugno 2021), Square Enix ha montato un enorme cartellone pubblicitario 3D animato in Giappone. Potete vedere il video qui sotto, condiviso da famitsu.

Il video è dedicato a Red XIII, uno dei personaggi del gioco. La creatura appare saltando fuori da una capsula, mentre sullo sfondo vediamo Midgar di notte. Red XIII si stiracchia e guarda verso il basso, come se osservasse la strada. Sembra veramente che la creatura sia pronta per balzare a terra. A un certo punto Red XIII deve fuggire da un elicottero e cade in una sorta di cassa piena di regali natalizi e si ritrova con indosso un paio di occhiali e in bocca una trombetta di carta. Alla fine, la grafica si "chiude" e la testa di Red XIII rimane incastrata per un attimo in mezzo al logo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che sembra "volare" di fronte al cartellone.

L'effetto complessivo è ottimo, anche se va detto che il tutto funziona se lo si osserva da un'angolazione adeguata. Diteci, cosa ne pensate di questo video? La campagna pubblicitaria potrebbe essere fondamentale per Square Enix, che deve far fronte alle critiche ricevuta dalla versione PC del gioco, descritto come "il peggior gioco AAA su PC" da Battaglia di Digital Foundry.