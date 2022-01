Hades: il cosplay di Aphrodite di leah_cosplay è un dono dell'Olimpo

Per festeggiare questo inizio d'anno, vediamo questo cosplay di Aphrodite, come vista in Hades, il gioco di Super Giants, realizzato da leah_cosplay in modo davvero magistrale, nonostante la semplicità di fondo del costume.

In fondo è la dea a essere bella o è la bellezza a renderla una dea? Comunque sia il lavoro della cosplayer è davvero riuscito, grazie a una cura particolare dei dettagli, come la lunga capigliatura, i bracciali e i vari effetti di contorno, che magnificano la ricerca stilistica fatta per realizzare un modello il più possibile verosimile.

Aphrodite è la dea della bellezza. In Hades è una delle divinità che aiuta Zagreus, il figlio di Hades, a fuggire degli inferi per raggiungere la superficie. Come saprete il gioco in sé è stato davvero acclamato da tutti quelli che l'hanno giocato, quindi non stupisce che abbia ispirato anche cosplayer di tutto il mondo.

