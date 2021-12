Genshin Impact, Update 2.4: più di 10 Intertwined Fate gratis con due eventi log-in

miHoYo ha svelato i dettagli relativi alle novità di Genshin Impact in arrivo durante la prima fase dell'Update 2.4, tra le quali ai giocatori faranno sicuramente gola i due eventi di log-in con in palio ben 13 Intertwined Fate, Fragile Resin e molto altro ancora.

Nello specifico il primo evento di log-in, "May Fortune Find You" si svolgerà a partire dal 25 gennaio 2022 e si concluderà il 9 febbraio. In palio ci sono 7 golosi bonus giornalieri differenti, nello specifico:

Giorno 1 - 1 Intertwined Fate

- 1 Intertwined Fate Giorno 2 - 80:000 Mora

- 80:000 Mora Giorno 3 - 2 Intertwined Fate

- 2 Intertwined Fate Giorno 4 - 18 Mystic Enhancement Ore

- 18 Mystic Enhancement Ore Giorno 5 - 2 Intertwined Fate

- 2 Intertwined Fate Giorno 6 - 8 Hero's Wit

- 8 Hero's Wit Giorno 7 - 5 Intertwined Fate

Il secondo evento di log-in, "Flowing Lights and Colors", avrà inizio il 9 febbraio 2022 con cinque bonus giornalieri, riscattabili entro la fine del ciclo vitale della versione 2.4, prevista per la metà di febbraio. Nello specifico queste le ricompense ottenibili:

9 febbraio : 1 Intertwined Fate, 5 Golden Crab e 6 Sanctifying Unction

: 1 Intertwined Fate, 5 Golden Crab e 6 Sanctifying Unction 10 febbraio : 1 Fragile Resin, 5 Tianshu Meat e 5 Hero's Wit

: 1 Fragile Resin, 5 Tianshu Meat e 5 Hero's Wit 11 febbraio : 1 Intertwined Fate, 3 Guide to Diligence e 10 Mystic Enhancement Ore

: 1 Intertwined Fate, 3 Guide to Diligence e 10 Mystic Enhancement Ore 12 febbraio : 1 Fragile Resin, 3 Guide to Gold e 50.000 Mora

: 1 Fragile Resin, 3 Guide to Gold e 50.000 Mora 13 febbraio: 1 Intertwined Fate, 3 Guide to Prosperity e 6 Sanctifying Unction

Immagine promozione della versione 2.4 di Genshin Impact

Vi ricordiamo inoltre che durante l'evento Lanter Rite di Genshin Impact potrete ottenere un personaggio 4 stelle di Liyue e la nuova skin di Ninggunag gratuitamente. Insomma, la prima fase della versione 2.4 sarà davvero ricca di regali e ricompense da parte di miHoYo.

MiHoYo inoltre ha anche annunciato data e orario della manutenzione programmata dell'Update 2.4, che tra l'altro ricompenserà i giocatori per la loro pazienza con ben 600 Primogem gratis.