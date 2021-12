Buon 2022 a tutti! Speranze e aspettative per l’anno nuovo

Siamo arrivati ormai agli sgoccioli del 2021 e dunque è arrivato il momento di augurare a tutti un buon 2022. Ma anche per fare una bella lista di aspettative, speranze e buoni propositi per il nuovo anno.

Il 2021 sotto certi punti di vista lo possiamo considerare un anno di transizione. PS5 e Xbox Series X purtroppo anche negli ultimi dodici mesi sono state difficili da trovare nei negozi, con molti giocatori che stanno ancora aspettando la loro "chance" di entrare nella next-gen. Ecco da questo punto di vista, in barba alle previsioni di mercato, l'augurio è che la maledetta crisi dei semiconduttori si risolva il prima possibile e che molti di voi riescano finalmente ad acquistare la console o le console dei loro sogni.

D'altro canto, come era prevedibile il primo anno di vita delle nuove ammiraglie di Sony e Microsoft è stato caratterizzato perlopiù da progetti cross-gen che per forza di cose non sfruttano le potenzialità delle due console, seppur qualche gradita eccezione c'è stata, come Forza Horizon 5 e Ratchet & Clank: Rift Apart. Nintendo Switch invece ha continuato a fare faville anche quest'anno, grazie anche a giochi del calibro di Monster Hunter Rise, Metroid Dread e Shin Megami Tensei V.

La speranza per il prossimo anno ovviamente è quella di vedere un po' più di "ciccia next-gen", ma sia chiaro, quanto a qualità e quantità non ci possiamo davvero lamentare. Il 2022 promette davvero benissimo già da ora, basta considerare i tanti, forse anche troppi, giochi in arrivo solo nel primo trimestre, tra cui titoli del calibro di Leggende Pokémon: Arceus, Horizon Forbidden West, Elden Ring e Gran Turismo 7, giusto per citarne alcuni. Il tutto ovviamente tenendo le dita incrociate e sperando di non vedere anche nel 2022 una marea di rinvii come accaduto nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Buon 2022 a tutti!

Nel 2022 probabilmente i servizi ad abbonamento assumeranno un ruolo ancora più importante che in passato. È chiaro che Xbox Game Pass ormai è il perno dell'ecosistema videoludico di Microsoft e considerando che per il prossimo anno sono stati già confermati 31 giochi al day one, gli abbonati di certo possono essere più che ottimisti. Sony invece con il suo PlayStation Plus, tra alti e bassi, continua a riscuotere consensi generalmente positivi e non vediamo l'ora di saperne di più del tanto chiacchierato Spartacus, il nuovo servizio che potrebbe unire PS Plus e PlayStation Now in un unico abbonamento. Nintendo dal canto suo quest'anno ha lanciato il Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, il nuovo tier di abbonamento che permette di accedere a un catalogo di giochi N64 e Sega Mega Drive, nonché all'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons. Per il momento il nuovo servizio non sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di molti giocatori, ma quello che abbiamo visto finora potrebbe essere solo la punta dell'iceberg dell'offerta Nintendo. I rumor dei mesi scorsi parlano dell'aggiunta nuove console storiche, come Game Boy e Game Boy Color, e non escluso che nel tempo gli abbonati possano accedere a un numero maggiore di espansioni e contenuti aggiuntivi inclusi nel prezzo dell'abbonamento. Insomma, siamo curiosi di scoprire come si muoverà la grande N nei prossimi mesi.

La buzzword di questi ultimi mesi del 2021 è stata senza dubbio "NFT" e state pur tranquilli che sarà così anche nel 2022. Questa nuova frontiera di compravendita di beni digitali è vista con scetticismo da molti, seppur non manca chi guarda con genuino interesse le sue potenzialità. Per quanto riguarda i videogiochi siamo ancora agli inizi, ma già nomi importanti si stanno facendo avanti. Basti pensare a Legacy, il nuovo gestionale di Peter Molyneux, che permette di acquistare terreni virtuali e promette di dare vita a veri e propri business con tanto di compravendite con criptovalute. Oppure Ubisoft, che ha lanciato il suo servizio Quartz, una piattaforma dove i giocatori possono acquistare e vendere NFT, che tuttavia per ora non sembra aver riscosso molto successo. Insomma, sicuramente vedremo nuovi esperimenti e iniziative in tal senso anche il prossimo anno.

Prima di lasciarvi, vi auguriamo nuovamente un felice 2022 e vi chiediamo: quali sono i vostri buoni propositi e con quale gioco inaugurerete l'anno venturo? Quali sono le vostre aspettative per il 2022? Fatecelo sapere nei commenti.

