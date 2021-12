Capcom: il nuovo gioco di Hideaki Itsuno fa progressi, Dragon’s Dogma 2 o Devil May Cry 6?

Con un post su Twitter, Hideaki Itsuno di Capcom augura un felice 2022 a tutti e afferma che il progetto a cui sta lavorando, che potrebbe trattarsi di Dragon's Dogma 2 o un nuovo Devil May Cry, sta facendo progressi.

Per chi non lo sapesse, Hideaki Itsuno è il game director della serie Devil May Cry e Dragon's Dogma, quindi in molti si aspettano che il suo nuovo progetto sia proprio legato a uno di questi due franchise.

Tenendo in considerazione i rumor dei mesi scorsi, tra i due il più probabile sembrerebbe essere un sequel di Dragon's Dogma. Lo scorso maggio, infatti, il noto insider Dusk Golem aveva affermato con una certa sicurezza che Dragon's Dogma 2 è in sviluppo e che utilizzerà il RE Engine, il motore grafico di Resident Evil Village, Devil May Cry 5 e Monster Hunter Rise.

Tuttavia non è da escludere a priori che il nuovo gioco di Itsuno non sia in realtà Devil May Cry 6, visto il grande successo che ha ottenuto il precedente capitolo della serie, mentre riteniamo improbabile, ma non impossibile, un'IP nuova di zecca.

In ogni caso, per saperne di più non ci resta che attendere, con la speranza che maggiori dettagli in merito del nuovo progetto di Hideaki Itsuno arrivino nel corso del prossimo anno.