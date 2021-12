Elden Ring non obbliga a usare la cavalcatura Torrente, la scelta è del giocatore

Il capo di FromSoftware nonché director di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha rassicurato i giocatori sul fatto che non saranno costretti ad andare a cavallo per esplorare la mappa e non dovranno usare la cavalcatura in modo obbligatorio nei combattimenti di Elden Ring. Combattere a cavallo o viaggiare a cavallo sono solo opzioni che possono rivelarsi efficaci, ma non c'è nessuna costrizione.

Miyazaki ha spiegato la cosa durante un'intervista con la rivista EDGE (numero 367) quando gli è stata fatta una domanda sugli incontri con nemici visti nel Network Test di Elden Ring. Il director ha risposto: "In nessun momento vogliamo imporre al giocatore l'uso del cavallo o il combattimento a cavallo. Piuttosto, vogliamo costruire situazioni che possono richiedere una traversata a cavallo o suggerire che il combattimento a cavallo sia una strategia praticabile, e sta al giocatore decidere se perseguire queste strategie. Non dovrebbero mai sentirsi come se qualcosa gli venisse imposto."

I nemici a cavallo non mancheranno in Elden Ring

Ha poi continuato affermando: "In termini di design della mappa e degli incontri stessi, a causa della dimensione e della struttura del mondo, il gioco dovrebbe incoraggiare a spostarsi usando Torrente. E anche il combattimento a cavallo, si spera, giocherà a favore della varietà di scelte dei giocatori e di come affrontano le varie situazioni, con quel livello di libertà. Quindi, in questo senso, sì, abbiamo progettato il mondo con questo in mente." Al tempo stesso, però, non si è mai obbligati a usarlo in modo estensivo.

Nella stessa intervista abbiamo anche scoperto che Elden Ring sarà "il miglior gioco di sempre" di FromSoftware, sempre secondo Hidetaka Miyazaki.