Elden Ring: i giocatori potranno collezionare lingue e dita mozzate, stando all’ESRB

Elden Ring è stato recentemente aggiunto al database dell'ESRB, l'ente di classificazione statunitense, che ha svelato alcuni interessanti e macabri dettagli della nuova opera di FromSoftware. Uno di questi è che potremo collezionare lingue e dita mozzate.

Nello specifico, la descrizione dell'ESRB afferma che nel gioco ci sono rappresentazioni di gore, come "oggetti da collezione che includono dita e lingue mozzate". Di per sé la presenza di collezionabili in Elden Ring potrebbe essere una novità interessante rispetto ai precedenti lavori di FromSoftware. Tuttavia, la descrizione dell'ente è piuttosto vaga e dunque potrebbe trattarsi semplicemente di oggetti che potremo raccogliere e aggiungere al nostro inventario per poi essere usati in un secondo momento, ad esempio sostituendo le anime dei boss dei Dark Souls.

La descrizione dell'ESRB include anche altre informazioni interessanti, che abbiamo riportato dopo l'immagine qui sotto. Per quanto i riferimenti siano vaghi, per certi versi possiamo considerarli degli spoiler, quindi non proseguite oltre con la lettura se non volete rovinarvi alcuna sorpresa.

Elden Ring, una scena tratta da un trailer

Tra gli elementi "gore" di Elden Ring menzionati dall'ESRB c'è anche un "boss che si taglia un braccio" e una scena in cui vedremo delle "braccia mozzate appese al soffitto". Inoltre a quanto pare c'è anche un "mostro umanoide che è raffigurato parzialmente nudo, con squame/cicatrici che coprono il petto e le regioni pelviche".

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.

