Elden Ring: nuove informazioni dall'intervista esclusiva di EDGE

A un passo dall'uscita della sua nuova opera, l'attesissimo Elden Ring, la rivista EDGE ci ha però comunque provato, con una lunga chiacchierata atta a scoprire gli ultimi segreti del gioco prima del lancio ufficiale. Ovviamente non sono stati in grado di scoprire proprio tutto, tuttavia qualche interessante precisazione è spuntata e oggi siamo qui per riassumerle tutte in questo comodo speciale di Elden Ring .

Il ruolo di Martin

Elden Ring: una misteriosa narratrice, che potrebbe avere un ruolo importante nella storia

Si è discusso a lungo del reale apporto di George R.R. Martin a Elden Ring, con tanto di voci convinte che fosse la tendenze a tergiversare dell'autore americano la principale causa dei rimandi del gioco. Questa cosa è stata ripetutamente smentita, con anzi conferme dirette di come il suo lavoro fosse in realtà completato da tempo, perché non direttamente correlato ai dialoghi e alla trama. Le prime dichiarazioni di Miyazaki, tuttavia, lasciavano pensare quasi a una collaborazione superficiale, fatta solo di scambi legati alla creazione dell'universo del gioco e più precisamente della sua mitologia. L'intervista di Edge ha confermato l'ultimo aspetto, eppure ha finalmente precisato nel dettaglio quali sono stati i rapporti tra From Software e lo scrittore, oltre al suo ruolo effettivo.

Il director di Elden Ring ha da subito precisato di aver trovato un'anima affine in Martin e di esser stato in particolare felice quando ha scoperto che il noto scrittore conosceva le sue opere, peraltro non con la superficialità di chi le ha solo sentite nominare. Pare che le conversazioni tra i due fossero state simili a discorsi tra "vecchi amici" nonostante il gap generazionale, poiché entrambi nutrono una passione smodata per il fantasy e per i mondi complessi. Non volendo limitare la creatività della collaborazione, From Software ha scelto di non affidare a Martin la storia del gioco, né i testi in-game, ma ha chiesto che fosse lui a creare il mythos appunto e, più precisamente, il flusso del background narrativo e delle figure che lo popolano.

Tutte queste informazioni sono arrivate tramite testo ovviamente, con tanto di storie brevi dedicate a molti dei personaggi principali, per un mix di terminologie, informazioni e sottotrame che hanno a quanto pare rappresentato una solidissima base per la storia creata da Miyazaki e dai suoi. Il director ha confermato di esser stato aiutato moltissimo dal lavoro di Martin nella stesura della trama, perché le fondamenta appena descritte gli hanno permesso di connettere i fili e sviluppare le relazioni tra personaggi con molta più facilità.

Elden Ring: l'influenza di Martin potrebbe essere maggiore del previsto. Si è occupato non solo del mythos, ma anche di varie figure di importanza vitale nel gioco

Questa influenza dell'autore, per dirla in parole povere, potrebbe aver reso la narrativa di Elden Ring più cristallina e definita rispetto ai passati titoli di From Software, dove molte delle connessioni dovevano venir fatte obbligatoriamente dal giocatore. L'elemento di scoperta crediamo rimanga, dato che la formula della lenta raccolta delle informazioni rimane pressoché identica, eppure è evidente come molti degli aspetti di Elden Ring derivino da quanto messo in campo grazie alla collaborazione sopra discussa, e che potremmo trovarci di fronte a qualcosa di molto più elaborato del solito.

Lo stesso Miyazaki sembra crogiolarsi un po' nella complessità della narrativa creata durante l'intervista, specialmente parlando della simbologia legata all'Elden Ring - non un vero e proprio anello, ma più un concetto astratto, stando alle sue parole - e alla figura sulla copertina della rivista inglese: quel Godwyn che è stato il primo Elden Lord ed è poi diventato uno dei Tarnished, i "senzaluce" di cui il protagonista fa parte. Sospettiamo ci vorrà molto tempo per sviscerare l'universo di questo nuovo gioco e la cosa non può che essere positiva.