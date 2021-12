Returnal: l'esclusiva PS5 è il gioco dell'anno di Shuhei Yoshida

Returnal, l'eccellente esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque, è il gioco dell'anno di Shuhei Yoshida, ex presidente dei PlayStation Studios e attualmente capo della divisione PlayStation Indies.

A proposito di produzioni indipendenti, Yoshida ha indicato i migliori indie del 2021 per PS5 e PS4 sul PlayStation Blog, mentre la sua personale opinione su Returnal è stata rivelata con un tweet in risposta a un post di PlayStation che riportava una citazione dal gioco.

Premiato come Game of the Year anche dal Guardian, Returnal non ha in realtà raccolto chissà quanti riconoscimenti rispetto ad altre produzioni più quotate, ma rimane senza dubbio uno dei migliori titoli dell'anno.

Primo progetto di un certo spessore per lo studio finlandese autore di sparatutto come Alienation, Resogun e Dead Nation, Returnal è un third person shooter caratterizzato da un grado di sfida elevato e da una struttura roguelite.

Nella recensione di Returnal abbiamo sottolineato gli straordinari pregi del gioco, in grado fra le altre cose di offrire un'esperienza piuttosto varia grazie alle tante variabili disponibili per ogni ciclo.