Returnal premiato come Game of the Year 2021 dal Guardian

Returnal è stato premiato come Game of the Year 2021 dal Guardian, nell'ambito di una classifica che vede in seconda posizione Psychonauts 2 e al terzo posto Ratchet & Clank: Rift Apart.

Fra i giochi preferiti da Naughty Dog, Returnal ha avuto il grande merito di portare su PS5 un'esperienza roguelite impegnativa e spettacolare, caratterizzata da eccellenti atmosfere e da un design molto peculiare.

Non a caso, nella recensione di Returnal il nostro Francesco Serino ha scritto che si tratta di un gioco eccezionale, nonché di un sostanziale passo in avanti per il team di sviluppo, Housemarque, rispetto alle precedenti produzioni.

Il Guardian ha definito il gioco "uno dei più grandi e tenebrosamente affascinanti third person shooter di sempre", aggiungendo che che "l'esperienza intimidisce e richiede molto tempo, ma le ricompense che offre sono eccellenti."

Guardian, classifica dei migliori giochi del 2021