Deathloop, Returnal e Metroid Dread sono tra i giochi preferiti di Naughty Dog nel 2021

I ragazzi di Naughty Dog hanno svelato i loro giochi preferiti del 2021, tra cui troviamo Deathloop, It Takes Two e Metroid: Dread, ma anche scelte meno prevedibili come Fortnite e Busnax.

A volte ci dimentichiamo che anche chi sviluppa i giochi nel tempo libero ama... beh, giocare ai videogiochi. E lo stesso vale ovviamente anche per i ragazzi di Naughty Dog, che tra lo sviluppo del multiplayer di The Last of Us 2 e una nuova IP trovano comunque il tempo anche per giocare alle novità uscite nel 2021 e non.

Deathloop è il gioco preferito dei game director Matthew Gallant, Kurt Margenau e del development director Waylon Brinck.

"Creare un immersive sim in un loop temporale è stata un'idea geniale. Ogni luogo che visiti e rivisiti diventa più ricco mano a mano che acquisisci nuovi strumenti, informazioni e approfondisci la narrazione. Anche la direzione artistica è sbalorditiva", afferma Gallant.

Deathloop

Anthony Newman, il game director che attualmente sta lavorando al multiplayer di The Last of Us 2, invece afferma di aver apprezzato particolarmente Fortnite, dopo aver superato la diffidenza e i pregiudizi iniziali, e di essere rimasto particolarmente colpito dagli eventi proposti da Epic Games, come i concerti virtuali.

"Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto multiplayer (The Last of Us ndr), avevo un'opinione molto superficiale di Fortnite e pensavo fosse un semplice giocattolo per ragazzini, una moda passeggera che era popolare solo grazie a Drake. Quanto mi sbagliavo! Fortnite è davvero stimolante, non solo come gioco multiplayer ma come gioco in continua evoluzione. Epic si assume incredibili rischi creativi ogni stagione, inventando nuovi modi per trasformare totalmente il gioco, e sembrano tutt'altro che a corto di nuove idee. Sono rimasto particolarmente colpito dagli eventi sotto forma di "concerti" interattivi che hanno creato", afferma Newman.

It Takes Two, che si è aggiudicato il GOTY ai The Game Awards 2021, è il gioco preferito di Evan Wells, co-presidente di Naughty Dog, che ne ha apprezzato particolarmente le meccaniche a due giocatori, così come i puzzle, la storia e il comparto artistico.

"Sono un fanatico dei giochi platform e It Takes Two combina quel tipo di gameplay con puzzle fantastici, una grande storia e un'arte meravigliosa. C'è così tanta varietà e vengono continuamente introdotte meccaniche intelligenti. E la coraggiosa scelta di richiedere un secondo giocatore ha reso questa esperienza unica. Mi sono divertito un mondo a giocarci con mio figlio", afferma Wells.

Metroid Dread, un'immagine tratta dal gioco

Wasim Khan, director of character technology, da buon appassionato di metroidvania non poteva non scegliere Metroid: Dread, affermando che "ti lascia a bocca aperta grazie al suo gameplay soddisfacente e all'atmosfera lunatica, al tempo stesso raccontandoti una storia avvincente".

Returnal è stato il gioco migliore del 2021 per l'animation director Jeremy Yates nonché per il vice presidente di Naughty Dog Arne Meyer, che spiega "Returnal è assolutamente avvincente, ha un gameplay calibrato con cura ed è sbalorditivo da guardare. Svelare la trama pezzo dopo pezzo mentre lotti per andare sempre più avanti mi ha tenuto incollato al gioco per ore."

Tra i giochi preferiti di Naughty Dog nel 2021 non mancano anche alcuni titoli meno scontati ma non per questo non di valore, tra cui Bugsnax, Inscryption, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes e Frost Punk.