Just Dance, possibile furto di dati: Ubisoft rassicura gli utenti

I server di Just Dance sono stati oggetto di un possibile furto di dati a causa di un errore di configurazione, e Ubisoft ha scritto un messaggio per rassicurare i giocatori in tal senso.

Attualmente impegnata sul fronte degli NFT, Ubisoft ha rivelato che "l'incidente è stato il risultato di un errore di configurazione che, una volta identificato, è stato prontamente corretto", ma che "individui non autorizzati hanno potuto accedere e, potenzialmente, copiare una parte dei dati personali di alcuni giocatori di Just Dance."

"Garantire la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti è per noi una priorità assoluta: pertanto, con totale trasparenza, desideriamo informarti che alcune tue informazioni personali potrebbero essere state rivelate nell'ambito di questo incidente."

"I dati in questione si limitano ai cosiddetti identificatori tecnici, che comprendono GamerTag, ID del profilo e ID del dispositivo, oltre agli eventuali video di Just Dance che hai registrato e caricato perché fossero condivisi pubblicamente con la community del gioco e/o sui tuoi profili dei social media."

"La nostra indagine ha dimostrato che nessuna informazione riguardante gli account Ubisoft è stata compromessa, quindi per il momento non è necessario modificare la tua password. Tuttavia, se desideri farlo comunque, ti invitiamo a procedere e ti incoraggiamo ad attivare la verifica in due passaggi (2SV). Puoi trovare maggiori informazioni sul processo 2SV sul nostro sito web di supporto."

"Abbiamo informato l'autorità di vigilanza competente in merito a questo incidente. Ci scusiamo per l'inconveniente e ti assicuriamo che abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie per mettere in sicurezza la nostra infrastruttura. Se hai domande riguardanti questo incidente, puoi contattare il nostro team di assistenza sul sito support.ubisoft.com."